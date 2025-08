Castellón duplica las infracciones en materia de tiempo de trabajo en un año

El Gobierno ha anunciado que endurecerá el registro horario aunque la reducción de jornada no salga adelante. Antes de que esto pase las infracciones en materia de tiempo de trabajo en el último año ya se han duplicado en Castellón. Así se desprende de los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, que reflejan que se ha pasado de 72 incumplimientos en el 2023 a 153 en el 2024.

Los sectores en los que más infracciones se detectaron fueron la hostelería y el sector servicios. En ambos aumentaron las infracciones. En concreto, servicios pasó de 25 infracciones en el 2023 a 39 en el 2024 y hostelería de 22 a 50. No obstante, también destaca el aumento en la industria, que pasó de siete a 26, con lo que pasó del cuarto al tercer lugar. El comercio dio un salto adelante, de 8 a 22 vulneraciones, y la construcción de 3 a 10. Los menos sancionados son la agricultura (1 en el 2024 y 2 en 2023), transporte (4 en 2023 y 5 en 2024) y administraciones públicas (una en 2023 y 0 en 2024).

Casuística

Las infracciones abarcan una amplia casuística (vacaciones, descansos entre jornadas o semanas, permisos retribuidos, ausencia o incorrecto manejo del registro de jornada, etc. con 58 transgresiones en el 2023 y 111 en 2024) y también por vulneración de la normativa de horas extraordinarias (estas pasan de 14 a 42).

Más vigilancia

Los servicios de inspección incrementaron la vigilancia en este ámbito. En concreto, las actuaciones desarrolladas pasaron de 403 a 674 en 12 meses; las personas trabajadoras objeto de comprobación de 3.588 a 7.494 y los expedientes finalizados de 382 a 595.

Valoraciones

El secretario comarcal de UGT Vicente Chiva expuso que los principales incumplimientos que detectan afectan al sector de la hostelería y son los referentes al hecho de que se hacen contratos de media jornada pero los empleados trabajan más horas, con lo que el control horario ya está fuera de control. Desde la Confederación Empresarial Valenciana rehusaron valorar las cifras.

Mientras, desde CCOO, Antonio Inarejos, secretario de acción sindical, señaló que servicios, hostelería, comerciales y construcción son los sectores que más incumplen. «Muchas empresas ni hacen el registro de jornada porque saben de la carencia de inspectores de trabajo. Otros porque no está completo o incorrecto, como hacerlo un día, sea el que sea, y firmarlo todos los trabajadores; o que no exista una comunicación a los representantes trabajadores y es un modelo unilateral, poco transparente y fiable. Y sobre todo, que no se registra la cantidad enorme de horas extra que se realizan».

Control 'on line' y más inspectores

Antonio Inarejos, secretario de Acción Social de CCOO, señaló que el modelo ‘on line’ que quiere implantar el Ministerio de Trabajo permitirá a la administración acceder on line a la jornada de todos los trabajadores. Ello, unido a más inspectores, permitirá obtener una foto mejor y real de la jornada de trabajo en España, reduciendo horas extra y generando empleo, salud y seguridad laboral.

Sector público

Por su parte, desde CCOO señalan que en el ámbito educativo no hay un control de asistencia adecuado y los sistemas utilizados no aseguran la fiabilidad en el registro, por lo que solicitan que se homogeneicen. También dijeron detectar desviaciones respecto a los horarios individualizados aprobados, ya que cuestiones como las actividades complementarias (reuniones, tutorías, actividades fuera del horario lectivo) no se registran adecuadamente. Además, advertían de la sobrecarga que suponen las cuestiones administrativas, actividades extraescolares y otras que no siempre vienen reflejadas en el horario laboral.