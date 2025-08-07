El aeropuerto de Castellón bate en julio la barrera de los 40.000 usuarios en un mes
La infraestructura de Vilanova d'Alcolea incrementa un 14% los pasajeros
El aeropuerto de Castellón ha batido en julio el mejor registro mensual de su trayectoria al superar por primera vez la barrera de los 40.000 pasajeros en un mismo mes.
Los datos estadísticos de la infraestructura, publicados este jueves, muestran que en julio emplearon la dotación 41.433 usuarios, que viene siendo un 14% más que el resultado obtenido el mismo mes del año anterior.
El director general de Aerocas, Justo Vellón, ha manifestado que las cifras del mes pasado “evidencian la buena marcha de la campaña estival, en la que el aeropuerto opera el mayor número de rutas y vuelos regulares de su historia”. Vellón ha incidido en destacar el hito de rebasar la barrera de los 40.000 pasajeros en un mes y ha recordado el objetivo anual de alcanzar por primera vez los 300.000 usuarios.
Un 11,5% más en el primer semestre
Mientras, en el acumulado de los primeros siete meses del 2025, se contabilizan 176.779 pasajeros, un 11,5 % más que en el mismo periodo del año anterior. Cabe recordar que, en estos momentos, el aeropuerto de Castellón mantiene activas 14 rutas comerciales, cuatro más que en el 2024.
En concreto, la provincia se encuentra unida por aire con destinos nacionales e internacionales como Berlín, Milán, Londres, Bruselas, Düsseldorf Weeze, Oporto, Bucarest, Madrid, Asturias, Bilbao, Budapest, Cracovia, Cluj y Palma de Mallorca.
Contratan a una ETT para cubrir necesidades de personal
El aeropuerto de Castellón ha puesto en marcha la licitación para contratar a una empresa de trabajo temporal (ETT) que realice el servicio de selección y puesta a disposición de personal para cubrir las necesidades actuales de la infraestructura.
El presupuesto base está fijado en 806.123,13 euros, incluyendo los correspondientes impuestos, y la duración prevista en los pliegos es de un año. Aerocas, en concreto, busca incorporar técnicos de mantenimiento, personal de asistencia en tierra como agentes de rampa y de pasaje, y efectivos de coordinación y operaciones.
