El aeropuerto de Castellón bate en julio la barrera de los 40.000 usuarios en un mes

El aeropuerto de Castellón ha batido en julio el mejor registro mensual de su trayectoria al superar por primera vez la barrera de los 40.000 pasajeros en un mismo mes.

Los datos estadísticos de la infraestructura, publicados este jueves, muestran que en julio emplearon la dotación 41.433 usuarios, que viene siendo un 14% más que el resultado obtenido el mismo mes del año anterior.

El director general de Aerocas, Justo Vellón, ha manifestado que las cifras del mes pasado “evidencian la buena marcha de la campaña estival, en la que el aeropuerto opera el mayor número de rutas y vuelos regulares de su historia”. Vellón ha incidido en destacar el hito de rebasar la barrera de los 40.000 pasajeros en un mes y ha recordado el objetivo anual de alcanzar por primera vez los 300.000 usuarios.

Un 11,5% más en el primer semestre

Mientras, en el acumulado de los primeros siete meses del 2025, se contabilizan 176.779 pasajeros, un 11,5 % más que en el mismo periodo del año anterior. Cabe recordar que, en estos momentos, el aeropuerto de Castellón mantiene activas 14 rutas comerciales, cuatro más que en el 2024.

En concreto, la provincia se encuentra unida por aire con destinos nacionales e internacionales como Berlín, Milán, Londres, Bruselas, Düsseldorf Weeze, Oporto, Bucarest, Madrid, Asturias, Bilbao, Budapest, Cracovia, Cluj y Palma de Mallorca.