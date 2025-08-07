Dos agresiones en mes y medio: inquietud por el empeoramiento de la convivencia en la cárcel de Albocàsser

La vida entre los muros de una prisión nunca es sencilla, pero los trabajadores del centro penitenciario Castellón II, en Albocàsser, alertan de que está traspasando líneas rojas durante los últimos meses. Son situaciones que, bajo el parecer del sindicato de prisiones Acaip+UGT están complicando la convivencia en la cárcel, una de las dos que acoge a población reclusa en la provincia, junto con la situada en la carretera de l’Alcora, en una de las salidas de Castelló.

De 800 a 1.300 internos en tres años

Hace un mes y medio hubo una primera agresión a un funcionario, un asunto que tampoco pasó a mayores, pero el martes el sindicato reveló un nuevo ataque, esta vez en el módulo de aislamiento. Un reo con patologías mentales agredió a los funcionarios cuando registraban su celda en busca de objetos prohibidos, como publicó Mediterráneo. El interno, por sorpresa, la emprendió a golpes, alcanzando a una de las funcionarias de la prisión en un ojo y le causó lesiones. Al otro empleado le fisuró un dedo.

Esa fue la gota que colmó el vaso para los trabajadores de la cárcel. «Este interno nunca tendría que haber estado aquí. Debería estar en un modulo de psiquiatría o en el programa de atención integral al enfermo mental en prisiones», afirma el representante de Acaip en la cárcel de Albocàsser, Marcos Álvarez, también secretario de organización nacional de ese sindicato de trabajadores.

Las agresiones a funcionarios son solo una de las patas del problema. Álvarez apunta además a que hay «sobrepoblación» de reclusos, al pasar de «800 internos en 2022 a 1.300 ahora», con un aumento del 62,5%. Esta es, para él, una de las causas de una «tendencia alcista» en cuanto a agresiones y peleas entre los propios reclusos. Álvarez denuncia que están llegando a condiciones de «hacinamiento». Si se superan los 1.300 que hay ahora, será «difícil de sobrellevar» para el personal de prisiones.

Críticas a Interior

Desde Acaip+UGT, en su comunicado de denuncia tras la agresión a los dos funcionarios, señalaron al director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Cuenca, como «máximo responsable» del deterioro de la convivencia y de la inseguridad.

Consideran que sus instrucciones son «erráticas y buenistas». En declaraciones de Álvarez, este cargo del Ministerio del Interior da un «tratamiento maquillado» al sistema penitenciario. «Se falsean las estadísticas, tenemos muchos programas de tratamiento, pero ¿qué internos reaccionan positivamente a estos programas? En cuanto a permisos penitenciarios, tenemos mucha gente a la que se lo dan y no regresan. O sea, no están preparados para salir. Y en cuanto a altercados como agresiones entre presos ya llevamos varias este año», detalla. «Lo está haciendo muy mal», añade.

Pese a que se desconocen los datos a nivel provincial, en 2024 se produjeron 504 agresiones a funcionarios de prisiones en toda España, de acuerdo con las estadísticas divulgadas por Acaip.