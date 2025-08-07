Castellón dice adiós a Benetton: echará el cierre de su última tienda en la provincia

Castellón dice adiós a una cadena de moda. La firma italiana United Colors of Benetton tiene previsto echar el cierre del último establecimiento que conserva en la provincia después de haber clausurado otras dos tiendas este año.

La compañía bajará la persiana de su local ubicado en la plaza Este del centro comercial Salera, al lado de C&A. En el establecimiento, de hecho, ya figuran los carteles que anuncian la liquidación, con el fin de reducir el estoc y dar salida con algunos descuentos al máximo de productos posibles.

El cierre estaría relacionado, según han explicado fuentes conocedoras del proceso, con la finalización del contrato de arrendamiento del espacio, ya que existiría interés por parte de otros operadores por ocupar ese mismo lugar. No estaría contemplada, al menos por el momento, la recolocación de la tienda en otro local del recinto comercial de la capital de la Plana, por lo que de concluir así el proceso se materializaría la marcha de la enseña de la provincia.

La clausura definitiva, según ha podido saber Mediterráneo, ya tiene fecha y está prevista para el próximo 29 de agosto. Este diario trató, sin éxito al cierre de esta edición, de contactar con Benetton para obtener una explicación oficial sobre los motivos de su desaparición de la provincia.

Precedentes del repliegue

Con todo, este movimiento se sumaría al plan de reestructuración que activó Benetton a principios de año para salir de las pérdidas que arrastra desde hace años y que incluyó un ERE que provocó el cierre de una treintena de tiendas en el territorio nacional.

Fue este repliegue el que conllevó en febrero, de hecho, el cierre del establecimiento de Vinaròs, que estaba ubicado en un emblemático edificio de la calle Mayor de la capital del Baix Maestrat y llevaba abierto más de dos décadas. No obstante, al poco tiempo Mango tomó el testigo para ocupar el céntrico emplazamiento.

Ese mismo mes y, después de la misma trayectoria de 20 años, cesó su actividad el local de la firma italiana que operaba en la calle Mayor de Castelló. De nuevo, el céntrico inmueble encontró rápidamente un nuevo inquilino, pasando a ocupar el espacio la firma danesa Tiger, dedicada más a la venta de productos de papelería y otros objetos.

Anteriormente, en el territorio provincial, la marca llegó a tener tiendas también en Vila-real y la Vall d’Uixó, pero el desenlace fue el mismo y cesaron su actividad.

Otras clausuras

Más allá de Benetton, destacan otros cierres en la provincia en los últimos tiempos. Sobresale, a principios del 2024, la clausura del establecimiento que Zara tenía en el centro de Castelló, al ser un motor para el comercio de la zona, y al que se sumaría poco después Oysho, otra marca de Inditex.

Más reciente es el adiós a los almacenes Monfort, que tuvo lugar este mismo mes de julio, después de casi ocho décadas al servicio de los castellonenses en los tres establecimientos que tenía.