La Diputació de Castelló inverteix 3,5 milions d'euros en dos anys en l'adquisició de 20 vehicles per a Bombers
Barrachina destaca que la millora respon a la prioritat de "continuar millorant l'eficiència i la capacitat de resposta davant incendis i emergències"
La Diputació de Castelló ha invertit quasi 3,5 milions d'euros en dos anys en l'adquisició de 20 vehicles per al Consorci Provincial de Bombers.
“Els bombers estan operatius les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. I assegurar-los vehicles amb els quals continuar millorant l'eficiència i la capacitat de resposta davant incendis i emergències és una prioritat i un deure per a aquesta institució des de l'inici de la legislatura”, ha destacat la presidenta de la institució provincial, Marta Barrachina, qui ha incidit en què “l'objectiu continua sent dotar als nostres professionals dels mitjans més eficients per a una prestació òptima del servei, perquè apostar per la millora contínua dels nostres professionals és millorar la protecció de les famílies de la nostra província i del territori”.
Des de la Diputació han ressaltat la importància de la inversió executada per a incorporar als diferents parcs de bombers de la província una àmplia gamma de vehicles dissenyats i adaptats a les necessitats dels professionals amb la finalitat de continuar dotant als bombers d'eines per a actuar davant les emergències.
"Garantir una resposta ràpida, eficaç i segura"
Com ha comentat la dirigent provincial, “aquesta actuació respon a una política centrada en garantir una resposta ràpida, eficaç i segura davant qualsevol tipus d'emergència”. “Des del primer dia ens marquem com a objectiu dotar als nostres bombers dels millors mitjans possibles i, en aquests anys, hem avançat de manera decidida i així continuarem treballant per a consolidar una xarxa de parcs plenament equipada”, ha comentat Barrachina.
En aquest sentit, la màxima representant de la institució provincial ha posat de manifest "el compromís de la Diputació de Castelló amb la seguretat dels ciutadans de la província", però també amb els efectius “que treballen dia rere dia per a protegir-nos i aquesta adquisició de 20 vehicles ho demostra”.
Els vehicles
Com ha explicat el diputat de Bombers, David Vicente, s'han incorporat diferents classes de vehicles com a camions BFP (Autobomba Forestal Pesada) o BFL (Bomba Forestal Lleugera), per a reforçar la lluita contra els incendis forestals, així com una embarcació de salvament i rescat, entre altres classes i tipus de vehicles per a “garantir una major seguretat, tant als efectius, com als nostres ciutadans”.
Pel que respecta a l'embarcació, el diputat ha assenyalat que aquesta, “està habilitada per a operar fins a 30 milles nàutiques”, la qual cosa permet cobrir llocs de la costa com les Illes Columbretes, podent transportar més equipament i personal fins a la zona d'intervenció amb velocitats de fins a 52 nusos.
“Amb aquesta embarcació de rescat tenim completa, hui dia, tota la xarxa d'embarcacions de rescat marítim del Consorci de Bombers i donem cobertura a tot el litoral de la província”, ha assenyalat el diputat, qui ha posat en valor l'esforç de la Diputació per a “construir un Consorci Provincial de Bombers més preparat per als reptes del present i del futur”.
“Per a aquest equip de Govern Provincial és una prioritat la seguretat i, per això, hem apostat per millorar i modernitzar els vehicles del servei d'extinció d'incendis, salvament i rescat que prestem a través del Consorci Provincial de Bombers a tot el territori castellonenc, per a atendre qualsevol situació d'emergència amb efectivitat”, ha indicat Barrachina, qui ha manifestat la intenció de “continuar treballant per a proporcionar als bombers els millors mitjans possibles”.
