El paro baja en Castellón, pero crece la diferencia entre hombres y mujeres: resultados por comarcas

Las cifras más recientes sobre la evolución del mercado laboral son favorables en Castellón. La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del año muestra que hay más población ocupada que nunca en la provincia. La afiliación en la Seguridad Social batió récord absoluto en julio, con 261.997 personas. Y el desempleo encadena seis meses consecutivos de descensos, con 2.233 desempleados menos en el último año, lo que supone un 6,59% menos. Un resultado mejor que la media autonómica y estatal, gracias al impulso veraniego del sector servicios y la hostelería, y con la incorporación de jóvenes y personas sin empleo anterior.

Unos datos positivos que, a la vez, encierran una realidad mucho menos edificante: hay más paradas que parados y, cuando baja el desempleo, lo hace a mayor velocidad entre los hombres.

Las diferencias se mantienen

Los números del último año son elocuentes: el paro masculino ha bajado un 9,1%. En cambio, entre las mujeres se queda prácticamente a la mitad, con un 4,9%. A pesar de todas las iniciativas por la igualdad laboral, la brecha sigue aumentando. Un año atrás, había 7.268 desempleadas más que hombres en esta situación. En julio de 2025, la diferencia se incrementa hasta las 7.645.

El secretario general de UGT en Castellón, Vicente Chiva, pone de manifiesto "el problema del paro femenino, que no se resuelve, a pesar de que los datos conjuntos sean favorables". Su homólogo en CCOO, Albert Fernández, pide "insistir en la necesidad de la igualdad en el empleo, porque en este mes ellas tienen más contratos, que se deben a la estacionalidad de esta época del año, y se trata de contrataciones más precarias". Algo que, si se cumple el guion de los años anteriores, supondrá un efecto rebote en forma de paro femenino después del verano.

Mapa del paro de Castellón por sexo. / Rebeca Gracia

Por comarcas: más diferencia en la costa

La situación general de la provincia se reproduce de manera similar en todas las comarcas. El desequilibrio más notable se da en el Baix Maestrat, donde el paro femenino ha descendido un 5,1%, mientras el masculino lo ha hecho a mucha más velocidad, con el 12,5%. En la Plana Baixa, hay un 7% menos de paradas, frente al 12,4% menos de desempleados. En cambio, hay algo más de igualdad en la Plana Alta. Las demandantes de empleo menguan un 4,2%, mientras que los hombres reducen sus listas en un 6,2%.

En las comarcas del interior hay más variedad de resultados, debido a que su menor población hace más proclives unos cambios bruscos. La gran excepción se produce en el Alt Maestrat, donde hay más mujeres en paro que hombres (127 frente a 102), si bien el paro masculino ha crecido un 8,51%, por la reducción de un 7,97% entre las mujeres.

Interior: dos zonas donde hay más paradas

En una situación opuesta está el Alto Mijares. El paro entre los hombres baja un escaso 1%, con 99 personas en total; mientras que el desempleo femenino crece un 12,37%, con 109 mujeres. Curiosamente, esta comarca es de las que tiene menos diferencias. También crece el paro entre féminas en l’Alcalatén, con un 0,81% más.