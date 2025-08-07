Alrededor de 600 personas faltan cada día a su cita con el médico en Castellón

Marta (nombre ficticio) reservó turno en el centro de salud, pero no pudo asistir por motivos de trabajo. Creía haber cancelado la cita en la app, pero no fue así y no se presentó. Cada día laborable alrededor de 600 castellonenses faltan a su cita con el médico en la sanidad pública. Puede parecer un pequeño porcentaje (4,1% del total), pero al cabo del año son más de 150.000 personas que dan plantón al médico.

Según los datos facilitados por la Conselleria de Sanitat, las consultas externas en los hospitales son las que registran mayor tasa de absentismo (un 7,12% de los usuarios no acuden a consulta). Le siguen los de Pediatría de Atención Primaria (4,07%). En medicina de familia, es del 2,95% pero es la que más casos absolutos suma, con 67.014 de pacientes ausentes, el año pasado.

Más casos que en 2023

Con respecto al 2023, las cifras han aumentado, ya que entonces fallaron 60.323 en la visita al médico de cabecera (2,59%) y 15.114 en pediatría ( 3,79%), mientras que en Atención Especializada se situó en el 5,22% (42.595).

Desde despistes... a haberse curado ya

La vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Castellón, Bárbara del Mazo, baraja, entre las posibles razones de las ausencias, el olvido, «fundamentalmente si se realizó con mucha antelación en citas muy lejanas en el tiempo». «En otras ocasiones existen problemas para acudir debido al horario laboral o escolar», detalla. También puede haber problemas inesperados que impidan llegar a la cita. O se quería acudir al centro tras padecer procesos banales que se resuelven antes de la cita por sí mismos y después se olvidan de anular, baraja del Mazo.

A su parecer, uno de los motivos por los que en atención hospitalaria la tasa de absentismo es mayor que en primaria sea posiblemente «porque la demanda es muy alta y los recursos son muy limitados».

El impacto en la sanidad

Sea como fuere, las consecuencias de ese absentismo son múltiples: «Desde algo tan importante como que la enfermedad puede no ser diagnosticada y por lo tanto tratada a tiempo a la pérdida de una cita que podría haber sido para otro paciente», resume. También subraya el hecho de tener a un personal sanitario o administrativo con un tiempo desaprovechado, que sigue suponiendo un coste y el que se alarguen más las listas de espera, se pierda eficiencia en la organización de las consultas y las citas, y también en la efectividad en los tratamientos.

Mecanismos para reducir el absentismo

Para disminuir la ausencia a las citas médicas, valora, se pueden utilizar recordatorios automatizados mediante mensajes de texto, llamadas o correos electrónicos enviados 24-72 horas antes de la cita. Otro consejo es utilizar apps para así facilitar poder cancelar o cambiar la fecha de la cita.

Más inversión y personal

Otra medida podría ser reducir los tiempos de espera con más inversión, aumentando personal y disminuyendo los cupos de pacientes por médico. Además, por parte de la administración se podrían analizar los datos de las ausencias para establecer posibilidades de citaciones extras en determinadas franjas horarias y utilizar campañas para explicar la importancia de asistir a las citas médicas a la población.

Con todo, la administración coge a más pacientes de los citados, pues muchos llegan sin cita como urgentes. Prueba de ello es que el año pasado las citas médicas ascendieron a 3,6 millones, pero las atenciones superaron los 4,13 millones.