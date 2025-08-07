"Ni puteros de derechas ni puteros de izquierdas": el PSPV de Castellón se declara abolicionista

La agrupación provincial socialista de Castellón ha aprobado por unanimidad una resolución que declara a este partido como abolicionista de la prostitución. La secretaria de Igualdad y Violencia Machista, Paloma Pascual, ha defendido la necesidad de "hablar claro y sin ambigüedades" sobre este asunto. "La prostitución no es una elección libre cuando detrás hay pobreza, trata o desesperación", y añade que ningún hombre "tiene derecho a comprar el cuerpo de una mujer como si fuera un producto".

La resolución señala que la prostitución es una de las formas "más crueles de violencia machista" y rechaza cualquier intento de legitimarla. "Ni puteros de derechas ni puteros de izquierdas. No vale ir a manifestaciones feministas y luego callar ante esta violencia", ha denunciado Pascual, quien ha exigido coherencia y compromiso real con los derechos de las mujeres.

Propuestas

Además de esta resolución, el PSPV de Castellón hace una serie de propuestas para luchar contra la trata de mujeres. Entre ellas, insta a Les Corts Valencianes a aprobar las iniciativas legislativas contra el proxenetismo, a apoyar la Ley Integral para la Abolición de la Prostitución y a impulsar una reforma del Código Penal que prohíba todas las formas de proxenetismo.

Paloma Pascual, secretaria de Igualdad y Violencia Machista del PSPV de Castellón. / Mediterráneo

Del mismo modo, exige al Consell de Mazón la aprobación urgente del II Pacto Valenciano contra la Violencia de Género, con una estrategia específica contra la prostitución y la pornografía.

"No es normal"

"Nos negamos a que las niñas de hoy crezcan pensando que la prostitución es normal. No lo es. Es la esclavitud del siglo XXI", ha concluido Pascual. "Esto no es solo una cuestión ideológica, es una cuestión de derechos humanos y de vidas. Defender a las mujeres es mucho más que un eslogan. Es actuar. Y aquí actuamos", ha concluido.