Alerta de Aemet ante lo que se viene en Castellón: "Los días más cálidos del verano"

Tras varios días de alivio térmico gracias a las brisas mediterráneas, la provincia de Castellón se enfrenta a un notable repunte de las temperaturas a partir del domingo. La próxima semana, especialmente entre el lunes y el martes, se espera que se registre el episodio más cálido del verano, superando incluso los picos alcanzados los pasados 29 y 30 de junio.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el ascenso térmico estará marcado por la entrada de una masa de aire cálido procedente del norte de África. A diferencia de jornadas anteriores, en las que el fresco mediterráneo y la brisa marina atenuaban el calor, el próximo lunes se notará una ausencia de contrabrisa del oeste y una debilitación del flujo marítimo, lo que reducirá drásticamente el efecto refrescante de la brisa.

Este fenómeno hará que, aun manteniéndose la misma masa de aire, las temperaturas asciendan de forma significativa. Por ejemplo, en Castelló se prevé que el lunes los termómetros alcancen los 37 °C, frente a los 32 °C máximos previstos para este viernes. Este aumento estará motivado por el retraso y la debilidad de las brisas, que impedirá la correcta ventilación del aire cálido acumulado.

Fin de semana

El fin de semana, aunque todavía sin alcanzar los máximos previstos, servirá de antesala al episodio cálido. Este sábado, el cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en zonas del interior, donde no se descartan chubascos o tormentas aisladas. Las temperaturas apenas variarán y los vientos serán flojos y variables, tendiendo a componente este por la tarde.

Una mujer se abanica durante la ola de calor. / Europa Press

El domingo continuará el tiempo estable, con cielos mayoritariamente despejados y posible evolución de nubosidad en el interior durante la tarde, acompañada de chubascos tormentosos en algunos puntos. Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios, mientras que las máximas subirán ligeramente en el litoral de Castellón.

Una semana crítica por delante

Todo apunta a que el calor se prolongará al menos hasta el viernes, con noches y días especialmente calurosos, y sin un mecanismo de refrigeración natural eficiente. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones, evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse frecuentemente y prestar especial atención a niños, mayores y personas vulnerables. El episodio de la próxima semana será, previsiblemente, el más caluroso del verano en la Comunitat Valenciana según Aemet.

El tiempo en Castellón