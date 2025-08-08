La población de Castellón crece el doble que la de España gracias a los extranjeros

La provincia de Castellón continúa siendo una de las que más atraen a gente de otros lugares para impulsar aquí su proyecto vital. Tanto que su crecimiento demográfico ha doblado la media nacional en el segundo trimestre del año, según los datos de la última Estadística Continua de Población (ECP) que publicó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Castellón alcanza tras el final del pasado junio los 632.489 habitantes al haber registrado un aumento de 2.996 vecinos. Esto supone un incremento del 0,47%, duplicando la media nacional, que se sitúa en el 0,24%.

Aumento de la población en Castellón. / Rebeca Gracia

La provincia sí se sitúa en la misma línea que el resto de la Comunitat Valenciana, que con un aumento del 0,5% solo es superada por Aragón con un 0,91%.

La inmigración continúa tirando un trimestre más de este crecimiento poblacional. Cierto es que en menor medida que durante el primer trimestre, en el que tan solo 52 de los 2.716 habitantes que ganó la provincia eran españoles. Dicha cifra sube a 265 en el periodo comprendido entre abril y junio de este año, si bien eso supone que los 2.731 nuevos vecinos restantes son de origen extranjero.

Entre estos últimos se mantienen las mismas nacionalidades como principal procedencia de origen de los últimos inmigrantes llegados a la provincia, con cifras muy similares respecto al trimestre anterior. Así, el país que aportó mas población es Colombia con 880 personas, apenas 20 menos que entre enero y marzo, seguido de Marruecos con 620 (30 más) y Venezuela con 370 (40 más).

Emigración

Por contra, entre los extranjeros que el último trimestre dejaron Castellón, dominan los rumanos con la marcha de 560 personas, casi triplicando las 190 del primer trimestre de 2025, cuando Rumanía ocupó el tercer lugar en esta estadística. Entonces lideró este éxodo Marruecos, con 340, que ahora pasa al segundo puesto con la marcha de 360 ciudadanos, mientras Colombia se sitúa tercero con 140, la mitad de los que se fueron entre enero y marzo.

Movimientos de la población extranjera. / Rebeca Gracia

El psicólogo clínico Carlos Hidalgo, en respuestas a este rotativo, relacionó este aumento de población extranjera en la provincia de Castellón «con el hecho de que sean precisamente los extranjeros quienes ocupan principalmente los trabajos peor pagados o en condiciones más duras, como son los sectores de la construcción, la hostelería o la dependencia».

Así, añadió: «Ellos afrontan el desafío de salir de su país de origen y aquí les vale ponerse a trabajar en cualquier cosa, por lo que no tienen problemas en aceptar lo que la población española puede considerar como empleos precarios».

Idéntico idioma

Del mismo modo, Hidalgo explica la mayor llegada de extranjeros procedentes de países como Colombia o Venezuela «por la ventaja que supone para ellos que compartimos el mismo idioma, lo que les facilita mucho el poder integrarse entre nosotros».

En cuanto al hecho de que Castellón sea una de las provincias que más crezca en población de España, llegando a duplicar la media nacional, el psicólogo apunta: «Nos encontramos en un entorno privilegiado, sobre todo por el buen clima durante la mayor parte del tiempo, lo que hace que todo el litoral mediterráneo sea la parte de España por excelencia que más atrae a nuevos pobladores».

España alcanza un nuevo récord al llegar a los 49.315.949 habitantes

España registró un nuevo record de población a 1 de julio de 2025, con un total de 49.315.949 habitantes y un incremento de 119.811 personas durante el segundo trimestre del año. En términos anuales el crecimiento de población superó el medio millón de personas (508.475).

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, puesto que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero -de 9.686.214 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

El número de extranjeros subió en 95.277 personas en el trimestre, hasta 7.050.174. La población de nacionalidad española aumentó en 24.534.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.100 llegadas a España), la marroquí (25.000) y la venezolana (21.600).

A su vez, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 9.800 salidas), la española (9.700) y la marroquí (9.200).

La Comunitat Valenciana alcanza los 5.467.242 habitantes, de los que 4.119.497 son de nacionalidad española y 1.347.745, extranjera.