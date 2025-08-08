Aviso rojo por calor extremo el sábado en 19 pueblos de Castellón

La Conselleria de Sanitat ha puesto 19 localidades de la provincia de Castellón en aviso rojo, que indica nivel de riesgo alto, de cara a este sábado. Lo hace por las altas temperaturas que se esperan en dichos municipios, que pueden llegar hasta los 34ºC de máxima.

Así pues, el 14% de municipios de Castellón estará en alerta roja, por lo que la Conselleria y Emergències 112 han recomendado este viernes extremar al máximo las precauciones de cara a mañana y seguir las indicaciones de la Generalitat: tener cuidado con el sol, especialmente entre las 12 y las 17 horas; beber abundantes líquidos aunque no se tenga sed; evitar las bebidas con cafeína, alcohol o azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación; comer abundantes ensaladas, frutas y verduras; tener cuidado con el coche, no dejar a nadie dentro, tampoco a mascotas; buscar lugares frescos y a la sombra; cuidar especialmente a las personas mayores, enfermas y menores de 4 años; no realizar ejercicio físico intenso en las horas más calurosas; y utilizar cremas protectoras adecuadas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado su previsión sobre la ola de calor que actualmente atraviesa el territorio y, según los últimos cálculos, todo apunta a que este episodio se alargará hasta el próximo miércoles 13 de agosto, y que se mantendrá entre el domingo hasta dicho miércoles en Castellón. Los modelos indican que ya se está registrando un nuevo repunte de los termómetros y que durante el fin de semana se darán los días más cálidos de este episodio, dejando máximas de hasta 43 grados en varios puntos del territorio español. En Castelló, lo peor de la ola de calor se espera el lunes y el martes, con temperaturas hasta 37ºC, según las últimas estimaciones de AEMET.

El miércoles, las máximas bajarán un poco pero seguirán muy altas en la provincia, sobre los 35ºC.

En total, en España, según esta última estimación, esta ola de calor se alargará un total de 11 días por lo que se perfila como la cuarta más larga jamás registrada.

Según el último pronóstico elaborado por la entidad, entre el jueves y el viernes se esperan ascensos en buena parte del interior peninsular, principalmente en el valle del Ebro. Durante estos dos días se superarán los 38 grados en gran parte del interior peninsular, pudiéndose alcanzar los 40 grados en los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. Además, en este periodo se espera "un ambiente favorable" para el crecimiento de tormentas aisladas que podrían dejar rachas de viento localmente muy fuertes.

Cuáles son los municipios de Castellón

En cuanto a este sábado, 9 de agosto, la Conselleria de Sanitat ha colocado en aviso rojo estos 19 municipios castellonenses:

Además, otras 14 localiades estarán el sábado en riesgo medio (nivel naranja) por calor: