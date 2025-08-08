Un castellonense halla una nueva vía para combatir los tumores más agresivos

La medicina está en vías de mejorar el tratamiento de varios de los tumores más agresivos, y un castellonense es clave para lograrlo.

Samuel Peña-Llopis, nacido en la capital de la Plana y actual jefe del grupo de Genómica Traslacional del Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario de Essen (Alemania), forma parte de un equipo internacional de científicos, con una destacada participación española, que ha descubierto una nueva forma de señalización celular que podría ser la diana de determinados fármacos y dar lugar a tratamientos personalizados para combatir algunos de los cánceres más agresivos.

El melanoma ocular, el carcinoma de células renales, el de conductos biliares o el mesotelioma maligno, entre otros tipos de cáncer, suelen presentar mutaciones en un gen supresor tumoral (el BAP1); los tumores con esas mutaciones tienen un pronóstico muy desfavorable, y los investigadores han comprobado que en estos casos se activa además un proto-oncogén -un gen que contribuye al desarrollo del cáncer- que bloquea la autofagia, el proceso de reciclaje y regeneración de las células.

Así, los investigadores comprobaron que usando una combinación de inhibidores de ese oncogen -que ya se utilizan en la práctica médica para otros tratamientos- con inductores de la autofagia, se podrían obtener buenos resultados contra algunos de los cánceres más agresivos.

Este esperanzador descubrimiento, cuyos resultados se publicaron en la revista científica Autophagy, fue coordinado por el castellonense Samuel Peña-Llopis y por su mujer, Silvia Vega Rubín de-Celis, directora del grupo de Autofagia en el Cáncer del Instituto de Biología Celular del mismo Hospital Universitario de Essen.

Los científicos utilizaron líneas celulares, xenoinjertos (trasplantes de otras especies) y organoides derivados de tumores de pacientes (minitumores cultivados en el laboratorio), y han solicitado ya una patente internacional para esta terapia combinada, aunque incidieron en que la estrategia investigadora que han trazado debe continuar ahora para iniciar los ensayos clínicos correspondientes.

Financiación

El descubrimiento, que ha sido posible gracias a la donación de tumores de los pacientes y la colaboración entre científicos y médicos, contó con financiación del Consorcio Alemán contra el Cáncer, el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, la Fundación Alemana para la Investigación y el programa prioritario de Oncología Traslacional de la Asociación Alemana contra el Cáncer, cuyo consorcio dirige Peña-Llopis.

Los investigadores españoles explicaron que algunos cánceres originados en distintos órganos se caracterizan por las mutaciones en el gen supresor de tumores (el BAP1) que provoca que la proteína pierda su función, y aseguraron que los pacientes tienen peor pronóstico y opciones muy limitadas de tratamiento, ya que los cánceres que se desarrollan son muy agresivos y tienden a diseminarse rápidamente a otros órganos.

En su trabajo, los científicos describen cómo la mutación de ese gen provoca además que se bloquee la autofagia, que es esencial para el reciclaje de los orgánulos y otros componentes celulares, «y algunos tumores se aprovechan de ello para crecer y diseminarse».

Menos efectos secundarios

Y comprobaron que esa combinación de fármacos tiene un efecto sinérgico que permite disminuir las concentraciones administradas y por lo tanto minimizar los efectos secundarios en ese tipo de pacientes, por lo que el tratamiento podría llegar a ser muy selectivo y de medicina personalizada.

Los fármacos inhibidores que proponen ya se están utilizando en la práctica clínica para tratar algunos tipos de cáncer -entre ellos algunos tipos de leucemia mieloide crónica-, pero sin embargo los inductores de la autofagia que proponen no se han probado todavía en humanos. Los estudios que se realizaron en ratones sugieren que esos inductores no producen efectos secundarios y que inducir esa autofagia -ese proceso de regeneración de las células- puede tener efectos muy beneficiosos también a nivel fisiológico.

Los científicos españoles detallaron los diferentes pasos y pruebas que han seguido hasta probar la combinación de fármacos que proponen -protegida ahora por una patente internacional- en modelos pre-clínicos de organoides generados a partir de tumores de pacientes con diferentes tipos de cáncer.

Estudios en modelos animales

Expresaron además su intención de comenzar los estudios clínicos lo antes posible "pero con todas las garantías de seguridad", por lo que van a iniciar estudios en modelos animales para comprobar la efectividad y los efectos secundarios, y han observado que los inductores de la autofagia no están todavía aprobados por las agencias del medicamento y requerían iniciar ensayos clínicos para demostrar su eficacia y comprobar que no son tóxicos.

En algunos de estos tipos de cáncer, como el melanoma ocular, se produce metástasis en los años posteriores al diagnóstico, y entonces la supervivencia es muy baja (inferior a un año), han observado los investigadores, que han incidido en que esto no ha variado durante las últimas décadas debido a la falta de opciones terapéuticas, y han augurado por ello que ante las pocas alternativas que existen en la actualidad se podrían acelerar los tiempos de esos ensayos clínicos.