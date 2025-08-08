La Diputació de Castelló fixarà en setembre el full de ruta del pla estratègic Futur Província
Barrachina destaca que la iniciativa "serà clau per a impulsar l'activitat econòmica, les oportunitats i la resiliència en el territori castellonenc"
La Diputació de Castelló fixarà el pròxim 18 de setembre el full de ruta del pla estratègic Futur Província, amb la presentació del resultat de la iniciativa que pretén impulsar el desenvolupament de la província i “serà clau per a impulsar l'activitat econòmica, les oportunitats i la resiliència en el territori castellonenc”.
Així ho ha destacat la presidenta de la institució provincial, Marta Barrachina, qui ha posat l'accent que “cadascuna de les nostres comarques té una potencialitat diferent i unes característiques específiques que defineixen el conjunt de la nostra terra i amb el Futur Província volem potenciar la resiliència del conjunt de Castelló”.
Al llarg dels últims mesos, la companyia adjudicatària del servei d'elaboració, implantació i acompanyament del pla estratègic, Co-Enable, ha dut a terme un exhaustiu treball orientat a identificar, de manera professional, cap a on ha d'avançar la província de Castelló en els pròxims anys, així com analitzar en profunditat aquells sectors estratègics amb major potencial d'implantar-se en aquesta terra, tant aquells ja presents com nous sectors.
Consolidar un model de creixement sostenible
El procés ha permés examinar, de la mateixa manera, el paper que han d'exercir els diferents agents privats i públics rellevants de Castelló, així com la pròpia institució provincial, i quines accions són necessàries per a consolidar un model de creixement sostenible perquè aquesta província continue creixent i amb ella tots els castellonencs.
Tal com ha indicat la presidenta “som una província que té un excel·lent sector professional i aquest projecte, que encara la recta final per a conéixer els seus resultats, ha de ser la nostra guia per a millorar i enfortir el teixit econòmic dels 135 municipis”.
“Des del govern provincial treballem per a intentar multiplicar les oportunitats que creixen en aquesta terra sense oblidar els sectors i les activitats econòmiques que són pilars i l'han de continuar sent com són el sector serveis, la indústria, la construcció i l'agricultura”, ha destacat la dirigent provincial.
Per això, ha afegit la presidenta de la Diputació de Castelló, “volem que el pla estratègic Futur Província marque eixe futur comú, amb oportunitats i desenvolupament per al conjunt del nostre territori”.
El pla de desenvolupament econòmic constitueix, sens dubte, un full de ruta perquè, partint de les necessitats de cadascun dels sectors de la província, es promoguen de forma adequada els recursos i les mesures que permeten donar-los una resposta.
En aquest sentit, la màxima representant de la institució provincial ha assenyalat que “durant els mesos de treball, s'han avaluat no sols les debilitats que afronta la província, sinó també, i de manera especial, les fortaleses que la defineixen com un territori amb potencial per a posar el focus en projectes que donen solució als reptes als quals s'enfronta aquesta província i augmentar la competitivitat”.
Atracció d'inversió
“Estem davant una oportunitat per a definir el futur que volem per a Castelló”, ha subratllat la presidenta provincial, qui ha incidit en què “aquesta estratègia també busca l'atracció d'inversió per a intentar ajudar a multiplicar les oportunitats econòmiques i laborals”.
Aquest pla econòmic serà una radiografia detallada de la posició estratègica de la província “per a poder atraure noves inversions i oferir informació clau a sectors i activitats que són essencials a Castelló”, ha conclòs Marta Barrachina.
