Tras el cierre de Benetton: Inditex planea traer sus nuevos modelos de tiendas al centro comercial Salera de Castellón

El centro comercial Salera de Castellón sigue ganando tirón en la provincia. La llegada de nuevos operadores durante los últimos meses, como pueden ser Starbucks, Vips o Vivagym, aspira a tener continuidad con mejoras en algunas de las tiendas de moda más emblemáticas del recinto.

La óptima gestión del recinto se refleja en las cifras, con un repunte de las ventas durante los primeros cinco meses del año, entre enero y mayo, de hasta el 8,7%. De hecho, como ya recogió en su día este diario, el recinto está prácticamente al completo de su capacidad, como evidencia que en junio apenas tuviera vacante un 0,4% de sus espacios.

Expandir y actualizar conceptos

Según ha podido saber Mediterráneo de información procedente de Resilient Reit, el fondo sudáfricano que a finales del 2023 se convirtió en copropietario del centro comercial, existen negociaciones con dos firmas del grupo Inditex para trasladar y expandir sus tiendas. Unos acuerdos que, al parecer, ya estarían avanzados.

Los cambios afectarían, en concreto, a Stradivarius y Bershka, dos destacadas enseñas con las que se está abordando una recolocación de sus actuales establecimientos con el fin de actualizarlos al último concepto de tiendas de cada marca y ganar espacio. El nuevo emplazamiento sería el resultado de combinar el espacio que hasta hace poco ocupaban la firma de deporte Sports Direct y la de calzado AW Lab, que ya han dejado el centro comercial. También se pasaría a ocupar el local de United Colors of Benetton, que como publicó este diario echará el cierre el día 29, poniendo así fin a la presencia de la marca en la provincia después de dos décadas.

Ambas firmas de Inditex se instalarán así en la planta baja junto a otra gran superficie de la moda, como es C&A, en la plaza Este, que desde su estreno en el 2020 se ha convertido en un motor para el centro comercial, atrayendo a operadores como Fnac, Primor o Normal.

Los plazos

Respecto a los plazos, según las mismas fuentes, sobre la mesa está el primer cuatrimestre de 2026 como fecha para que se puedieran poner en marcha ya los nuevos establecimientos transformados y mejorados.

Este diario ha tratado de ponerse en contacto con Inditex para ampliar información, aunque no ha recibido respuesta al cierre de esta edición. Por su parte, desde el propio recinto comercial, han destacado que "desde el centro comercial Salera trabajamos continuamente para ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia de compra posible, lo que incluye la búsqueda de nuevas marcas y la renovación de espacios". Sin embargo, han señalado que "por el momento no podemos confirmar información relativa a posibles cambios en nuestros operadores o a futuras aperturas".