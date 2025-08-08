PortCastelló mantiene una evolución positiva: crece un 12,5% en julio

El puerto de Castellón sigue con su tendencia positiva y muestra un crecimiento en su actividad. Si el primer semestre del año se completó con un crecimiento del 6%, el mes de julio ha contado con una mejora del 12,5% respecto al mismo periodo de 2024.

En el acumulado de los siete primeros meses del año, PortCastelló anota una subida del 4,14 % en tráfico total de mercancías, con 10.784.823 toneladas en sus muelles y aumentos en todos los tipos de tráficos, "lo que refuerza su posicionamiento como nodo logístico del Mediterráneo", remarcan desde la institución.

Fuerte impulso en el tráfico de contenedores

Uno de los campos con mayor crecimiento es el tráfico de contenedores, que avanza un 27,8 % respecto al mismo periodo del año anterior. Este aumento está ligado a la estrategia de internacionalización impulsada por la Autoridad Portuaria, con misiones comerciales en mercados clave.

En este sentido, Marruecos se posiciona como el segundo país con el que PortCastelló mueve más tráfico de unidades, con un incremento del 57,1% en lo que va de año. Israel se mantiene como primer socio en este tráfico, mientras que Argelia irrumpe con fuerza como quinto país gracias al levantamiento de aranceles y a la acción directa de PortCastelló.

Resultados de la estrategia comercial

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha subrayado que "estos resultados reflejan el impacto directo de las decisiones estratégicas que hemos adoptado y estamos impulsando, tanto en el plano comercial como en el de las infraestructuras". Ha añadido que "estamos generando confianza en el tejido empresarial y posicionando a Castellón como una plataforma eficiente para exportaciones e importaciones de nuestra provincia y su hinterland".

En términos porcentuales, tras el tráfico de contenedores, el mayor incremento se registra en la mercancía general (+8,9%), seguida por los graneles líquidos (+6%) y los graneles sólidos (+1,3%) hasta julio.

Medidas que mejoran la competitividad

Rubén Ibáñez menciona la efectividad de medidas como las bonificaciones a sectores estratégicos o la aceleración de proyectos de infraestructuras, "que mejoran nuestra eficiencia, conectividad y competitividad".

Con los datos de cierre de julio, el tráfico de graneles líquidos representa el 50,6 % del total, seguido de los graneles sólidos (42,6 %) y la mercancía general (6,8 %).

Principales mercados y mercancías

Los principales países con los que PortCastelló mantiene relaciones comerciales son Turquía, Marruecos, Guyana, Canadá, Egipto e Italia. En cuanto a las principales mercancías, destacan petróleo, feldespato, gasolinas, fuelóleo, cemento, arcillas y caolín.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha explicado que "el dinamismo del puerto de Castellón responde a una hoja de ruta clara, orientada al crecimiento sostenible y a la captación de nuevos operadores logísticos". Ha añadido que "seguimos avanzando para ser el puerto que la provincia necesita y el que los mercados demandan".