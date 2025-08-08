La tortura del tercer hilo del corredor mediterráneo: Adif destina 6 millones de euros para "resolver carencias"

La historia de las obras del corredor ferroviario mediterráneo está llena de retrasos y capítulos fallidos. Entre las decisiones más controvertidas está la puesta en marcha del tercer hilo en las vías de tren entre Castelló y València. Una medida que se concibió hace más de una década, en 2012, con la intención de acelerar la llegada del AVE a la capital de la Plana y permitir el paso de trenes de ancho internacional. De esta manera, se facilitaría la conexión con el resto de Europa tanto para pasajeros como mercancías.

La idea era que este tercer hilo fuera una medida provisional, para luego emprender una nueva plataforma de alta velocidad. El AVE a Castellón no llegó hasta seis años más tarde, en 2018. El tercer hilo no está aún plenamente implantado —falta culminar la operación en la segunda vía, algo que no debería tardar— y el proyecto de nueva plataforma de alta velocidad no cuenta con un calendario para su ejecución.

Un sistema provisional que se eterniza

Sobre el papel, el tercer hilo era una buena idea, pero ha dado problemas desde el primer momento, debido a la complejidad técnica de compatibilizar el ancho de trenes ibérico e internacional en una misma vía, sobre todo en los cruces.

Ahora, la compañía pública dedicada a las infraestructuras ferroviarias, Adif, ha sacado a licitación un contrato para el mantenimiento de los aparatos de ancho mixto instalados en el Corredor, por un importe de 6,45 millones de euros (IVA incluido) y a realizar hasta 2028. Las operaciones se harán tanto en el tramo entre Castelló y València como en la franja de Vilaseca a Castellbisbal, en Cataluña.

Complejidad técnica y falta de personal especializado

Según el pliego de la licitación, "una de las consecuencias más relevantes del despliegue del ancho mixto es la extraordinaria complejidad técnica de los desvíos, tanto en la parte de instalaciones de seguridad mecánicas como en la propia de vía". Algunos de estos desvíos "ya llevan algún tiempo en funcionamiento" y "empiezan a sufrir patologías específicas cuyo tratamiento requiere de la asistencia de personal especializado". Además, "siguen desarrollándose soluciones para nuevas necesidades, en fase de prototipo y con diseños no unificados".

Por tanto, "por ser un gran número de aparatos, la existencia de prototipos y variabilidad tecnológica hace que sean necesarias labores que exceden la capacidad y conocimientos tanto del personal propio como de los prestadores habituales de servicios de apoyo al mantenimiento", al no disponer "de la experiencia y formación necesarias". Este contrato "tiene como misión suplir estas carencias", detalla el documento, que añade entre sus apartados de necesidades técnicas el "apoyo especializado para actuaciones específicas de mantenimiento" destinadas "al tratamiento de defectos graves".

Cambio de estrategia hacia el norte del corredor

El listado de cuestiones a las que se tendrá que dedicar el adjudicatario incluye la presencia de un equipo "para reducir y limitar las incidencias en aparatos mixtos y sus instalaciones de seguridad mecánicas a través de las correspondientes operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo".

Para evitar nuevos quebraderos de cabeza, Adif ya tomó la decisión de que el siguiente tramo del Corredor, el Castelló-Vinaròs-Tarragona, no adoptara el tercer hilo, al considerar esta fórmula como "ineficiente". En este punto se van a transformar directamente las vías al ancho internacional. Una actuación calificada de inédita. La operación se tiene que realizar en los próximos meses, tras dos años de obras, y supondrá la interrupción del servicio ferroviario durante medio año, a partir de otoño de 2026. La entrada en funcionamiento de los cambios se dará en el año 2027.

Anuncio del AVE regional en 2027

Estos fueron los plazos que expuso el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una jornada organizada por Mediterráneo, en la que anunció la llegada del AVE regional por las tres capitales de la Comunitat en el año 2027. En esta intervención defendió que el actual Gobierno es el que más inversiones destina a la mejora del servicio ferroviario en Castellón.