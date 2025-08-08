Giro radical en un año: el interior de Castellón disfruta de un verano sin sequía

Ser alcalde de un pueblo pequeño del interior de Castellón no es tarea sencilla. Eso sí, muchos de ellos reconocen que este verano lo tienen algo más fácil que en los dos últimos años. En este 2025 no tienen que estar pendientes del cielo, una vez finalizada la fuerte sequía que azotó la provincia. Por tanto, tampoco deben esperar a las cubas para rellenar sus depósitos.

El panorama comenzó a cambiar en septiembre, con las primeras lluvias. Luego llegaría la dana de octubre, con efectos menos adversos que en la parte sur de Valencia, y desde entonces se han repetido episodios que han ayudado a recargar unos acuíferos que, hace solo 12 meses, estaban al límite.

Torás, con el embalse a tope

"Nuestro principal suministro viene del embalse de Camarillas, que el año pasado tocó fondo, mientras que ahora lo tenemos hasta arriba", detalla el alcalde de Torás, Carlos del Río. "En verano de 2024 no llegamos a hacer restricciones, pero pedimos a la gente que se mentalizase, para evitar que consumieran agua para actividades como lavar el coche o llenar pequeñas piscinas", añade. Una medida que también se aplicó en El Toro y Barracas.

El embalse de Torás, en un preocupante estado el pasado año. / Mediterráneo

Con medidas como estas, "mantuvimos el suministro, pero en septiembre la cosa estuvo al límite", recuerda. Había miedo de que el agua no reuniese las condiciones adecuadas para el consumo humano, "como la presencia de nitratos". En cambio, "gracias a la naturaleza, ahora estamos bien", incide el alcalde de Torás.

Xodos: de 240 cubas a no necesitar ninguna

El alcalde de Xodos, Miguel Ferrer, cuenta que en la pasada temporada estival "llegaron 240 cubas de agua para el depósito municipal". Si cada una tiene capacidad para 10.000 litros, son casi dos millones y medio de litros de agua transportados por carretera. "Nada más descargarse la cuba, el depósito ya empezaba a vaciarse, y las casas situadas en la zona más alta apenas tenían presión", detalla. "Este año no hemos tenido que hacer uso de ninguna cuba, disponemos de reserva para algunos días, y puede que solo necesitemos alguna a partir del viernes, que es cuando empiezan las fiestas", contrapone.

Para evitar inquietudes en el futuro, Xodos refuerza la cantidad de depósitos de agua, que estarán disponibles dentro de unos meses. Este alcalde remarca también cómo el paisaje ha cambiado para bien. "Vuelve a haber un paisaje verde, cuando el año pasado teníamos miedo de que los árboles llegaran a morirse", detalla.

Ares, pendiente del cielo

La geografía de la sequía puso en el mapa a Ares del Maestrat. El año pasado no se pudo abrir la piscina municipal por falta de agua. "El pueblo se suministra a través de un manantial, que se recarga gracias a lluvias intensas y nevadas", menciona la alcaldesa en funciones, Ester Querol. Ahora, "estamos bien de momento, pero hace semanas que no llueve y no sabemos si tendremos algún problema", comenta. Recuerda que en invierno viven unas 100 personas, una cantidad que se multiplica por 10 en verano, "más la actividad de la hostelería".

La piscina de Ares, con actividad después de tenerla que cerrar en el verano de 2024. / Mediterráneo

En Ares, el suministro con cubas fue "un trajín continuo durante todo un año, desde noviembre de 2023 a octubre de 2024, hasta que llegó la dana". Desde entonces se han tomado medidas para mitigar futuros problemas. "Este año se ha duplicado la capacidad de la cañería que conecta el manantial con los depósitos municipales, de modo que se puede aprovechar mejor el agua que llega de una tormenta", explica Querol.

Tírig, entre sequías y daños por lluvias

El primer edil de Tírig, Juan José Carreres, explica que en estos momentos la capacidad del pozo es suficiente, a diferencia del complicado verano de 2024, que tardará en olvidarse. Eso sí, Tírig fue un claro ejemplo de los extremos del clima mediterráneo. Un contraste acentuado por el cambio climático. La llegada del agua tras la fuerte sequía benefició las reservas, pero dejó un rastro de destrucción. "Estamos pendientes de que llegue la tubería de agua que debe sustituir a la que quedó dañada", explica Carreres.

En Torás también hubo daños en caminos rurales por las lluvias de marzo. La reparación está a punto de completarse.

Los ajustes de Aguas de Benassal

Un caso especial fue el de Benassal, municipio conocido por su agua mineral, que el pasado año no pudo satisfacer toda la demanda. La alcaldesa y presidenta de Aguas de Benassal, Elia García, detalla que el verano pasado "el caudal del manantial era menos de la mitad de lo normal, y se tomó la decisión de distribuir en el formato de vidrio". En el resto, se llegó a un acuerdo con una empresa de Asturias para el formato de plástico. En enero ya se pudo recobrar la normalidad, con la recuperación del caudal.

En este pueblo no hubo restricciones ni cubas, "pero hicimos un llamamiento a la población para hacer un uso responsable, o evitar regar con agua potable, y cerramos una de las dos piscinas", concreta. En inversiones, "se han hecho mejoras en el pozo común con Vilafranca, con ayuda de la Generalitat y la Diputación, y hemos entrado en un programa de ayudas para digitalizar el servicio y reducir fugas. Toda gota cuenta".

La ganadería, aliviada tras un año muy duro

Si la preocupación fue grande entre vecinos y veraneantes, las explotaciones ganaderas llegaron a la desesperación. Desde la Unió Llauradora i Ramadera, Francis Ferreres explica que en este 2025 "se ha podido recuperar la normalidad; es habitual que en julio y agosto haya que hacer algún transporte de cubas para que los animales puedan beber, pero no fue normal que el año pasado esto se hiciera desde mayo", con el consiguiente sobrecoste para las granjas. Incluso en el pasado mes de julio hubo episodios de lluvia que, aunque localizados, "han sido de ayuda".

Este año "ha habido cereales y pastos, por lo que no se ha tenido que importar desde fuera". Pese a esta tranquilidad, Ferreres considera que deben acometerse medidas estructurales, porque "con el cambio climático, sequías como la última volverán a darse y con mayor frecuencia". Entre las soluciones, plantea la necesidad de disponer de balsas de descarga junto a ríos y barrancos.

Ares también sufrió por la ganadería, al ser uno de los municipios con mayor número de explotaciones. El pasado año recibió cubas de la Conselleria de Agricultura para poder preservar esta actividad y evitar males mayores en los animales.

Pantanos en buena capacidad

En cuanto a los pantanos de la provincia, su aspecto tiene poco que ver con la escasez de 2024. Sus reservas actuales están entre el 50% y el 80% de su capacidad, por lo que el suministro está garantizado por una buena temporada. El pantano de l'Alcora está prácticamente lleno.

Aspecto del pantano de l'Alcora, el 7 de agosto. / JAVIER NOMDEDEU

Algo muy diferente a operaciones emprendidas desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, que en María Cristina y Ulldecona tuvieron que sacar peces del pantano al quedarse prácticamente a cero.