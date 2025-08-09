El avance de las frutas exóticas en Castellón es imparable: ya no solo se producen aguacates

Las generaciones anteriores no conocían la existencia de productos como el aguacate o el mango. Y mucha gente sería incapaz de identificar una pitahaya de una guayaba. No forman parte de los menús de toda la vida en Castellón, pero su consumo se ha expandido en los últimos años. También su cultivo, porque cada vez hay más agricultores de la zona que optan por transformar sus fincas y apostar por las frutas exóticas.

La elección no es casual. De hecho, España se ha convertido en la mayor productora de esta categoría en Europa, y los labradores castellonenses son, en parte, responsables de este auge. Alejandro Meliá se dedica al cultivo de aguacates en Castellón y es el secretario general de Asoproa, la asociación de productores de esta variedad en la Comunitat Valenciana. "Hace 10 años existía alguna explotación puntual en la provincia, pero desde 2015 se ha dado un crecimiento que sigue yendo a más", explica. De las primeras explotaciones en Castelló, Almassora, Artana o Vilavella, "se ha pasado a sumar nuevas extensiones más al norte, como la Ribera de Cabanes o Benicarló", añade.

Cambios en el sector

El sector agrario se adapta a los cambios de gustos de los consumidores, que de esta manera tienen frutas exóticas de proximidad. Además, los frutos exóticos son, para los agricultores, "una garantía de rentabilidad", apunta Meliá, teniendo en cuenta los problemas que arrastran los cítricos desde hace años, afectados por envejecimiento de los árboles y plagas continuas.

Las cifras de Castellón son elocuentes: ya se producen unas 4.000 toneladas anuales de aguacates, el doble que hace cinco años. Los cultivos alcanzan una extensión de 1.000 hectáreas en la provincia, unas cifras de comienzos de 2025 que crecerán al cierre de este ejercicio.

Nuevas variedades en marcha

Hasta ahora, la producción de estas variedades se ha centrado en aguacates y, en menor medida, en mangos. Pero Alejandro Meliá declara que la expansión llegará a más especies. "Empieza a haber campos de cultivo de guayaba, fruta de la pasión o la pitahaya, que empiezan a implantarse en Castellón", enumera. El número de hectáreas dedicadas a estas novedades es poco significativo en la provincia, pero es un indicador de que el fenómeno va a más.

De hecho, Asoproa celebró en junio una jornada para analizar la evolución de las frutas exóticas, donde se citaron algunos cultivos que vienen, como la papaya, el lichi o el caviar cítrico. No son solo una forma de diversificar la producción, sino también una respuesta a los nuevos intereses de los ciudadanos.

Terreno y clima favorables

Las condiciones de los terrenos de Castellón son adecuadas para este tipo de producciones. El cambio climático ha hecho que cada vez haya menos días con heladas, uno de los principales enemigos de mangos o aguacates. En cuanto a la llegada de otras variedades, como el maracuyá, papaya y pitahaya, los expertos congregados en las sesiones apuntan que sería necesario invertir en cubiertas o invernaderos para garantizar su adaptación y desarrollo en condiciones.

Otro condicionante tiene que ver con el agua que necesitan para alcanzar niveles óptimos. El secretario general de los productores de aguacates afirma que no se han dado problemas en los dos últimos años, marcados por una fuerte sequía que dejó los pantanos a niveles muy bajos. Las lluvias recientes han eliminado la inquietud. Para el futuro, en la jornada de Asoproa se hizo referencia a la ayuda que puede aportar la tecnología para optimizar el proceso de riego, mejorar los aforos y controlar variables como las plagas.

Riesgos y amenazas

Aunque sean una alternativa a los cítricos, hay varias incertidumbres compartidas. Una de ellas es la meteorología. Sin ir más lejos, Alejandro Meliá detalla que el mango ha quedado afectado por la fuerte granizada que asoló la Plana Baixa el pasado mes, y que también dañó aguacates en puntos como Artana. Fuera de la denominada zona cero de este fenómeno reciente, los cultivos mantienen su ritmo habitual, aunque con la incertidumbre de saber si habrá nuevos episodios de este tipo antes de que acabe el verano. "El impacto ha sido poco significativo", menciona.

Liderazgo en ventas

Hay especies poco conocidas de frutas exóticas, pero el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura muestra que las frutas exóticas son las más vendidas en España. Eso sí, dentro de esta modalidad se incluyen el plátano y la piña. Esta categoría aporta casi la cuarta parte de toda la fruta fresca que se consume. Desde Asoproa auguran que la producción estaría cerca de tocar techo, pero el consumo seguirá al alza. En la Unión Europea se consumen unos dos kilos al año por persona, cuando en Estados Unidos ya van por los cinco kilos. Por tanto, hay margen para crecer.