Castellón resiste en el ‘top’ con más ventas de pisos a extranjeros: cinco al día

La provincia retrocede un punto, hasta el 13%, en el peso de las adquisiciones por foráneos, pero aún supera a otras como Madrid o Sevilla

Rumanos, marroquíes y franceses centran la demanda

Dos personas observan el escaparate de una inmobiliaria especializada en el público extranjero.

Iván Checa

Castellón

Castellón resiste entre las provincias españolas que más compraventas de viviendas por extranjeros registran, con cinco operaciones protagonizadas por foráneos de media cada día.

El territorio castellonense vende, en concreto, vende el 13,15% de los inmuebles de uso residencial que se adquieren a los foráneos, según los datos relativos al cierre del segundo trimestre del año publicados esta semana por el Colegio de Registradores de la Propiedad. La estadística recoge un punto de retroceso respecto al mismo momento del año anterior, cuando el dato estaba en el 14,23% después de alcanzar el pico máximo en el 2023, con el 14,63%.

Una de cada diez transacciones

El peso de estas operaciones en la provincia, sin embargo, siguen situándole en la parte alta de la tabla, pues a la práctica todavía son algo más de una de cada diez transacciones efectuadas. Castellón ocupa, en esta ocasión, la doceava posición en términos interanuales y la undécima en trimestrales.

Porcentaje de compra de viviendas por extranjeros.

Porcentaje de compra de viviendas por extranjeros. / INFORMACIÓN

Sobre las cifras de lo que va de año, el territorio castellonense supera a otros con mucha más población, como pueden ser Zaragoza (7,84%), Sevilla (2,43%) o incluso Madrid (7,32%). Por encima, en cambio, aparece ahora la provincia vecina de Valencia (13,56%), a la que se superó en los dos años anteriores. También están en la parte alta del listado Barcelona (14,52%), Tarragona (16,27%), Almería (18,26%), las Palmas (21,81%), Murcia (22,59%), Girona (26,56) o las Islas Baleares (30,94%). La cúspide de la pirámide recae sobre Santa Cruz de Tenerife (31,9%), Málaga (33,79%) y Alicante, donde las ventas a extranjeros llegan a suponer el 43,93% de las operaciones firmadas.

El litoral, a la cabeza

La distribución territorial evidencia que es precisamente la costa española y, muchas veces, en los territorios más turísticos donde existe un mayor peso del comprador internacional. Un factor más que contribuye a tensar más el mercado inmobiliario, sumado a que según apuntan fuentes del sector, muchas viviendas adquiridas no se destinan únicamente a segunda residencia, sino que también se adquieren como herramienta de inversión para después realizar una nueva transacción o, sobre todo, poner en alquiler.

Más en detalle, otra estadística publicada recientemente, del Colegio de Notarios de Castellón, arroja algunas pinceladas sobre la demanda en la provincia. Por nacionalidades, en este orden, rumanos, marroquíes y franceses son los que más compraventas protagonizan este año, seguidos de italianos, alemanes y ucranianos. Por localidades, los franceses se decantan por Peñíscola y Orpesa, mientras que los marroquíes prefieren Benicarló y Onda. Los ciudadanos rumanos, en cambio, optan por comprar casas en Castelló y Orpesa.

