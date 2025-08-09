Estos son los consejos de la Policía Local de Castelló para viajar en plena operación salida

En época de vacaciones, y sobre todo en periodos de operacón salida, es improtante mantener las medidas de seguridad vial necesarias para evitar accidentes en carretera. Tal y como avisa la Policía Local de Castelló, hay que tener en cuenta la seguridad antes incluso de ponerse frente al volante. Piden tener precaución y "conducir con cabeza", pero, sobre todo, con seguridad.

Lo primero que piden tener en cuenta antes de ponerse al volante es evitar comidas copiosas antes de subirse al coche. Comer demasiado puede provocar somnolencia, por lo que es mejor tomar una comida ligera y saciante.

Ropa adecuada para conducir

También mencionan qué vestimenta es adecuada para ponerse al volante. El calzado y la ropa también son un factor de seguridad importante. Las chanclas no son seguras para conducir, así que evita usarlas. Por otra parte, tampoco es seguro conducir sin camiseta.

En el caso de los conductores de moto, la policía advierte que es peligroso conducir con pantalones cortos o sandalias. La mejor opción es la ropa de seguridad o que cubra las piernas y los pies para estar protegido.

Respetar las normas es clave

Un último punto que destaca la Policía Local de Castelló, es el de respetar las normas de circulación, manteniendo los límites de velocidad y evitando las prisas. Un punto primordial es mantener una "actitud tranquila y responsable" al volante para no ponerte en peligo.