El turismo impulsa un 15% las ventas de lotería de Navidad en pleno agosto en Castellón: los números más demandados

Un imán, una taza, un llavero o una camiseta con el lema I love Peñíscola son, a buen seguro, algunos de los souvenirs que los visitantes que pasan sus vacaciones en Castellón se llevan de recuerdo para ellos o sus allegados. La lotería de Navidad, sin embargo, está ganando enteros desde hace años como souvenir veraniego, algo que promociona la propia Loterías y Apuestas del Estado en su campaña estival. La compra de décimos para la cita del 22 de diciembre por los visitantes, de hecho, está disparando estos días la actividad de las administraciones de la provincia, en especial de las del litoral o las poblaciones más turísticas.

En concreto, la venta de décimos de Navidad, según detalla la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (Anapal) con la llegada de agosto, experimenta un repunte del 15%, sobre todo en el litoral.

«Es una mina«

El responsable de El Velero de Oro, la administración número 1 de la calle Goya de Orpesa, Edgar Pérez, asegura que este verano está siendo de intensa actividad en el establecimiento. «Hay mucha gente y mucho trabajo», afirma, y destaca que «la lotería de Navidad es una mina últimamente«.

Según explica, las ventas «han subido mucho» y la demanda se ha disparado desde el 1 de julio, coincidiendo con el inicio oficial de la campaña. «Ya hace varios años que va a más, pero este año se está notando mucho más», añade. Entre los décimos más solicitados están los tradicionales de la propia administración, el número 13 y, de forma destacada este año, el 25.

Mientras, desde El Palau de la Sort, la administración número 1 de Morella, constatan también la alta demanda, tanto de asociaciones como de particulares. «Lo que más piden son el 13 y el 69», detallan, afirmando que son terminaciones que ya en estos momentos están agotadas.

Elección muy personal

La suerte suele estar rodeada de supersticiones y gustos particulares, pues muchas veces el número escogido suele tener algún vínculo con el comprador. Desde la administración de la capital de Els Ports, en este sentido, ya han tenido un par de casos curiosos, como el de una persona que llamó pidiendo un número porque era el del nicho de su abuela que había fallecido recientemente y quería adquirirlo para la familia. O también unos afortunados de Málaga que obtuvieron el premio de una Bonoloto realizada en Morella y decidieron volver a probar fortuna en la misma administración.

De vuelta al litoral, en Benicàssim, la administración número 1 Sant Antoni está registrando también más afluencia estos días, aunque en su caso mantienen que «no hemos mejorado las ventas respecto al año pasado», debido a que «este año no nos han concedido un tercer terminal de apoyo, que en años anteriores sí, y se forman colas demasiado largas que la gente no quiere hacer».

Informan Eva Bellido y Javier Ortí.