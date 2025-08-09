Muere Vicente Usó, un empresario vinculado a la citricultura y la cerámica de Castellón

La industria cerámica y la citricultura son dos de las actividades económicas más importantes de Castellón. Y en estos dos sectores despuntó el empresario Vicente Usó Prades. Dos de las empresas en las que estuvo estrechamente vinculado, Argenta Cerámica y Frutínter, han expresado su pesar por su pérdida.

Usó procedía de una familia vinculada a la naranja, procedente de les Alqueries. La empresa de la familia Usó Prades nace a finales de los años 50 en el Mercat del Born de Barcelona. Después de ampliar su radio de acción a otras frutas, como melones y sandías, en 1989, dan el paso de reconvertirse en Frutínter, con su sede en Vila-real, a la que luego se incorporarían nuevas instalaciones en Onda.

Desde Frutínter expresaron en redes sociales que Vicente Usó era "uno de nuestros pilares más fuertes que, con su esfuerzo, visión y liderazgo, contribuyó incansablemente al crecimiento de nuestro equipo. Su dedicación, compromiso y sabiduría nos dejaron huella, no solo como profesional, sino también como persona". Destacan "su trabajo, su esfuerzo y la pasión que siempre puso en cada tarea. Hoy más que nunca recordamos las lecciones que nos dejó, los valores que nos transmitió y el ejemplo que fue para todos nosotros".

Despedida de Frutínter a uno de sus pilares. / Redes sociales

Desde la firma citrícola concluyen con un "sincero agradecimiento y reconocimiento. Te extrañaremos mucho, pero tu legado vivirá en cada uno de nosotros".

Inversión en la cerámica

Vicente Usó también participó en el auge de la compañía Argenta Cerámica, una de las industrias más importantes del sector. La azulejera ha expresado un "profundo pesar" por la pérdida de quien fuera una figura clave en la creación y consolidación de la compañía.

A través de sus principales redes sociales, la empresa azulejera con sede en Vila-real ha destacado la trayectoria de Usó como “un emprendedor visionario” cuya determinación, capacidad de sacrificio y espíritu incansable resultaron decisivos para impulsar el proyecto empresarial. “Creía en el trabajo bien hecho, en la constancia y en la fuerza de un equipo unido”, subraya la nota.

Nota de condolencia de Argenta por el fallecimiento de Vicente Usó. / Mediterráneo

"Legado de valores humanos"

Además de su liderazgo, la firma cerámica ha recordado "su apoyo incondicional a los ejecutivos y colaboradores, ofreciendo consejo, respaldo y confianza para que cada uno pudiera desarrollar su labor con seguridad y entusiasmo". "Nos deja un legado de valores humanos: honestidad, esfuerzo y generosidad", señala el comunicado la marca.

Argenta Cerámica ha transmitido sus condolencias a la familia y amigos de Vicente Usó, asegurando que su memoria y su ejemplo “acompañarán siempre” a quienes formaron parte de su vida personal y profesional.