Samuel Peña-Llopis, investigador castellonense: "Sería un orgullo aplicar en pacientes de cáncer estos descubrimientos"

Su padre es de Peñíscola y su madre, de Burriana. Nació en Castelló y estudió en el colegio público Carles Salvador de la capital de la Plana. Posteriormente, también en Castelló, pasó por los institutos Sos Baynat y Mixto 5, cursando el primer ciclo de Química de la UJI. Hablamos de Samuel Peña-Llopis, un investigador que junto a su mujer Silvia Vega-Rubín de-Celis ha descubierto una nueva vía de señalización celular que podría ser la diana de determinados fármacos y dar lugar a tratamientos personalizados para combatir algunos de los cánceres más agresivos.

-¿Cuáles fueron los siguientes pasos tras salir de Castelló para hasta llegar al Hospital Universitario de Essen?

-Estudié Bioquímica en Barcelona y realicé la tesis doctoral en el Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (CSIC) en la Ribera de Cabanes, estudiando la resistencia a los pesticidas y estrés oxidativo en organismos acuáticos. Puede parecer que esto no tiene nada que ver con mi trabajo actual, pero tiene sus similitudes. Fue allí donde conocí a mi mujer y compañera de investigaciones, con la que comparto varios proyectos de investigación. Después recibí una beca de la Generalitat Valenciana para estudiar en la Universidad de Harvard.

-¿Cuánto tiempo pasó en Estados Unidos?

-En Boston, dos años y medio, pero me reclutaron para desarrollar el área de genómica del cáncer de riñón en UT Southwestern en Texas, así que en total pasé unos 12 años en EE.UU. De hecho nuestros dos hijos, que tienen 17 y 19 años, nacieron allí en Dallas y hablan mejor inglés que español.

-¿Cómo surgió la oportunidad de volver a Europa, concretamente a Alemania?

-En Texas descubrimos que el gen BAP1 está mutado en un 15% de los pacientes de cáncer de riñón y asociado a peor supervivencia. En 2016, tuve la oportunidad de continuar con mis líneas de investigación en el Centro Alemán de Investigación Oncológica (DKFZ), el mayor de este ámbito del país. Cuando vimos que todo estaba bien, mi mujer se vino de Dallas a Heidelberg con los niños un año después, pues ella paralelamente estaba especializada en la autofagia con algunos de los mejores investigadores del mundo en este campo. En 2018 me dieron la oportunidad de dirigir mi propio grupo de investigación en el Hospital Universitario de Essen, recibiendo un millón de euros para cinco años del Consorcio Alemán del Cáncer (DKTK) además de una beca Marie Curie de la Unión Europea.

El investigador castellonese lleva los últimos años trabajando en Essen (Alemania). / Mediterráneo

-¿Cuánto tiempo llevan investigando el gen BAP1 relacionado con algunos tipos de cáncer más agresivos? ¿Cuál es el siguiente paso?

-En Essen más de seis años, compaginándolo con otros proyectos. Tanto Silvia como yo queremos seguir desarrollándolo para ver qué pacientes se pueden beneficiar del tratamiento y aplicar la parte más clínica. Nuestro hospital está en una de las zonas más pobladas de Europa, lo que nos da acceso a un gran número de pacientes, y si conseguimos financiación para iniciar ensayos clínicos, continuaremos profundizando en este campo, pues enfermedades como el melanoma ocular a día de hoy apenas tienen tratamiento.

-¿En qué momento cree que se podrá aplicar su investigación en pacientes? Si consigue salvar vidas tiene que ser un orgullo inmenso.

-Dependerá de las autoridades del medicamento, que decidirán si se puede acelerar en melanoma ocular como pasó con el Covid o no. Si se superan todos los procesos y se aplican en enfermos con éxito sería un orgullo, pero hay que ser conscientes y no dar falsas esperanzas a quienes sufren hoy estos cánceres porque por desgracia lo más probable es que no lleguemos a tiempo. En cualquier caso, hay que ser cautos, ya que la mayoría de los fármacos que entran en ensayos clínicos no se aprueban, principalmente por toxicidad.

-¿Cómo explicaría su hallazgo a lectores menos versados en temas sanitarios?

-Hemos descubierto que las células de estos tumores bloquean el reciclaje celular necesario al impedir la autofagia, lo que les permite aprovecharse de ese sistema para crecer más y provocar la metástasis, que es la causa de la muerte. El siguiente paso será aplicarlo pacientes gracias también a otras investigaciones paralelas que pueden dar resultados similares. También se podría aplicar a otros tipos de tumores, pero el proceso puede no ser todo lo rápido que nos gustaría.

-¿Los primeros ensayos al respecto son positivos?

-En animales ha visto que los inductores de autofagia no están teniendo efectos secgundarios. Tienen menos cáncer y mejor salud porque las células están más sanas. Inhibir la autofagia -proceso celular mediante el cual las células degradan y reciclan sus propios componentes para mantenerse sanas y funcionales-, sí puede ser tóxico, pero nosotros proponemos la inducción, que ya de por sí tiene beneficios.

-Teniendo en cuenta que la investigación la ha llevado a cabo con su mujer, ¿puede desconectar de la misma?

-El trabajo final es conjunto, pero cada uno tenemos nuestros grupos y líneas de investigación. En nuestro tiempo libre, intentamos hablar de otras cosas.

-¿Vienen mucho a Castellón?

-Ella es de Cantabria, así que intentamos ir a los dos sitios siempre que podemos. Hace una semana estuvimos en Peñíscola, donde veranean mis padres, y mis hijos ahora estudian los dos en España, así que los vínculos siguen siendo fuertes. Mi hijo pequeño, por ejemplo, es muy aficionado al Villarreal.

-¿Se plantea volver a España a seguir aquí con su trabajo?

-De momento estamos muy bien en Alemania, pero nunca se sabe lo que deparará el futuro. Sería estupendo tener una buena oportunidad para volver.