Alerta de Aemet en Castellón: Este lunes puede ser el día más cálido del verano

Aemet señala que es probable que este lunes sea el día más cálido de lo que llevamos de verano en el promedio de la Comunitat Valenciana, superando los valores del 29 y 30 de junio y con una previsión de máximas de 39 y 40 grados sobre todo en el interior de las zonas litorales de Valencia.

Esta previsión ha llevado a activar el aviso naranja en gran parte de la provincia de Valencia, mientras que en Castellón y Alicante las máximas estarán entre 36 y 38 grados y se ha establecido el aviso amarillo.

Este lunes se va a producir un ascenso de las temperaturas, más acusado en la provincia de Valencia, alcanzando valores significativamente elevados tanto en las máximas como en las mínimas. Con tanto calor, se pueden disparar tormentas en el interior, que en algunos casos pueden dejar rachas muy fuertes de viento y localmente con poca o nula precipitación.

Aemet apunta que no hay un final claro de este episodio cálido que comienza mañana en la Comunitat Valenciana y se enmarca en la ola de calor que afecta a España desde el 3 de agosto. Tras un ligero descenso en las máximas el miércoles y jueves, pero todavía con temperaturas significativamente altas, se puede producir un nuevo ascenso el próximo fin de semana, aunque con las incertidumbres lógicas a medida que nos alejamos en el plazo de predicción, advierte la agencia estatal.

