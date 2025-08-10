Camilo disfruta de Castellón en las horas previas a su concierto en el SOM Festival
El cantante ha publicado en sus redes sociales las imágenes de su día en la provincia
Camilo, uno de los artistas más esperados del Som Festival, ha aprovechado las horas previas de su esperado concierto para disfrutar del aire libre en la provincia de Castellón.
El artista ha compratido a través de historias de Instagram su viaje por carreteras castellonenses, y se ha mostrado encantado con los paisajes de la provincia y de poder disfrutar del sol y de hacer deporte al aire libre. Tanto es así, que según ha publicado en sus redes, ha corrido 10 km desde Benicàssim hasta Orpesa, por la Vía Verde.
A bordo de una furgoneta camperizada, el cantante ha compartido imágenes de una de sus hijas y su mujer, Evaluna Montaner, que también se mostraba tranquila abrazando a la niña. Al parecer también le acompañan en este viaje para su gira por España, que se extenderá hasta septiembre.
