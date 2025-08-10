Uno de cada diez municipios de Castellón ya tiene más pensionistas que trabajadores

Son muchos los síntomas que permiten darse cuenta de que la amenaza de la despoblación continúa plenamente vigente en el interior de la provincia. La provincia de Castellón, como ya recogió este diario, está envejeciendo, pues seis de cada diez municipios, prácticamente todos de pequeño tamaño y del ámbito rural, tienen el doble de mayores que de jóvenes.

Esto se traduce en desequilibrios en múltiples ámbitos, como este vinculado al mercado laboral y el sistema de pensiones: 18 municipios castellonenses ya cuentan en estos momentos con más pensionistas que trabajadores en activo.

De Vilafranca a Benafigos

Una cifra que, puede resultar reducida, pero que implica ya que algo más de una de cada diez poblaciones (13%) presenten esta brecha, reflejando una vez más el éxodo rural y el envejecimiento. Municipios como Vilafranca destacan con cifras especialmente preocupantes en los datos recogidos por el Institut Valencià d’Estadística (IVE): 717 pensionistas frente a 639 afiliados, lo que supone una diferencia negativa entre ambos grupos de 78 personas.

Le siguen, según al dimensión de la brecha, Traiguera (-26), la Torre d’en Doménec y Portell de Morella (ambos con -23), y Rossell (-22), todos ellos con una presencia creciente de jubilados frente a una base laboral menguante.

En otras localidades pequeñas como Benafigos o Villahermosa del Río, el panorama resulta similar: en el primero, hay 48 pensionistas frente a solo 33 afiliados; en el segundo, 182 frente a 163.

Lejos de la costa

Este desequilibrio se repite en puntos del interior como Montán, Canet lo Roig o San Rafael del Río, donde la diferencia entre pensionistas y cotizantes ronda la decena. En Herbers, con apenas 40 habitantes, los 21 pensionistas superan en dos a los 19 afiliados. Se da la circunstancia, como evidencia el mapa adjunto a esta información, de que ningún municipio de este listado se encuentra en el litoral castellonense, que concentra las poblaciones con mayor dinamismo económico y población y, por ende, las que tienen menos riesgo de estar amenazadas por la despoblación.

La brecha rural tiene repercusión además en términos económicos. La media de las pensiones que se ingresan en la provincia se sitúa en 1.350,58 euros. Solo Fanzara, con una media de 1.387,76 euros, supera dicha cuantía. El resto se sitúa por debajo. Sobresale Herbers, con una diferencia de 392 euros, al percibir los pensionistas 958,38 euros. En Traiguera la diferencia es de 311 euros, pues la pensión media queda en 1.038.96 euros. Mientras, en Matet y San Rafael del Río los pensionistas tienen 275 euros menos de ingresos que la media provincial.