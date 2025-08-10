Javier Gallego: "Los pisos turísticos son el ‘top manta’ de los alojamientos"

Castellón afronta agosto con las reservas hoteleras al 80%. ¿Cómo se prevé el mes estrella del verano?

El mes estrella del verano sigue siendo agosto, pero cada vez menos. Observamos, por ejemplo, que el puente de la semana que viene, ya no es el fin de semana más lleno del mes, lo cual es relativamente sorpresivo. Se está empezando a manifestar una cierta tendencia que llama la atención: un pequeño incremento de julio y de septiembre, asociado a un pequeño decremento proporcional de agosto. Otra tendencia significativa que está apareciendo es que hay mejores ocupaciones entre semana.

¿Y en términos de rentabilidad cómo se espera si tenemos en cuenta la vigencia aún de la estacionalidad en la provincia?

Según lo esperable. A mi me sorprende ver a determinados responsables políticos hablar de récords y datos históricos. Nosotros, en los datos de Hosbec, hablamos de ocupaciones altas, pero es lo que tenemos en los presupuestos. Una empresa hace, del 15 de junio al 15 de septiembre, entre el 50 y el 70% de sus beneficios anuales. Si apuras más, un tercio de la producción de todo el año se hace en agosto y prácticamente el 40 o 45% de los beneficios se concentran este mes. En la provincia ya hemos conseguido abrir de marzo a octubre y estamos avanzando hacia un marzo-noviembre o incluso diciembre. La estacionalidad significa que si abres nueve meses al año, todos los establecimientos tenemos pérdidas len marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre. Esos meses mantienes abierto sosteniéndote en el beneficio que has hecho en verano, pero no puedes abrir cuatro meses si quieres tener personal, política de compras y de calidad.

¿Qué hace falta para dejar atrás esa estacionalidad?

Hace falta continuar trabajando en la línea de los últimos años, que es en ampliar el mercado internacional, porque es la clave, ya que permite a los destinos que lo tienen trabajar prácticamente 12 meses. Para conseguirlo se necesita invertir. Hace 30 años le trasladé al presidente Zaplana y cogió el reto luego Carlos Fabra que era imprescindible tener un aeropuerto, no el que se hizo, pero sí uno para tener operativas turísticas. Que tengamos 20 líneas a Londres me parece bien, pero lo único que pasa es que gente de Castellón, Valencia o Tarragona se va allí de vacaciones o lo utilizan los ingleses que tienen sus chalets en Vinaròs o Torrebanca. Hasta que una compañía, como ahora ha empezado a trabajar On The Beach, o hasta que turoperadores ingleses no compren plazas para gastarlas en alojamiento turístico, el efecto multiplicador de la economía turística no se producirá. Y ese paso todavía no lo hemos dado. Por eso era tan absolutamente estratégica la operación que cayó de EasyJet, porque la compañía pone sus aviones, pero una parte son para Easyjet Holidays, es decir, para comprar plazas de alojamiento turístico. Por otro lado, está el producto Imserso, que ha degenerado dejando atrás lo que era una buena opción para que muchas empresas al menos tuviéramos abierto y mantener plantilla, que no ganar dinero. El Imserso sigue con una política y pagando unos precios absolutamente fuera de la realidad, con lo que nos está obligando a los hoteles casi cada año a plantear salirnos.

¿Se repetirá este año entonces que los hoteles de Castellón vuelvan a plantearse salir del Imserso?

Ya nos hemos plantado. Estamos ahora en el proceso de negociación con la operadora, Ávoris, que nos dice que no sube más el precio porque el programa del Imserso no le ha subido la asignación, lo que no es exactamente verdad. Nosotros, en realidad, seguimos diciendo que no hace falta que el Imserso ponga más dinero, aunque tenemos estudios que demuestran que el Estado recoge más de lo que invierte. Pedimos que se deje al usuario pagar más, pues el modelo de jubilados ha cambiado mucho y ya no es el típico con pocos recursos de hace 35 años, sino que vienen banqueros o empleados de telecomunicaciones retirados con su BMW. Si el Imserso nos paga 27 euros, que es lo que quiere este año, ¿Un matrimonio de los que estamos hablando no podría pagar tres euros más cada uno al día? Eso o que el Imserso deje el mercado libre, dé un dinero de subvención y cada uno pague y vaya al hotel que quiera, como con el bono+65. Castellón tiene un problema significativo a la hora de negociar aquí al no poder romper la cuerda, ya que no tenemos alternativa.

Usted mismo, en este caso desde el club de producto, denunció que habían acuerdos sobre la mesa con importantes turoperadores que no se habían llegado a cerrar. ¿Qué falta para materializarlos?

En este momento de la entrevista yo no tengo todavía firmada ni confirmada cuál es la subvención del año 2025. No tengo certeza jurídica ni económica de que se me vayan a aportar unos fondos y ya quedan poco más de cuatro meses para acabar el año. Encima de la mesa tengo, y son datos, un contrato previsto con Fit Reisen, de Alemania, para el mercado de salud en 2026 que no puedo firmar. Otro convenio con Gebeco, del grupo TUI, para 2026 que tampoco puedo firmar. En el mercado británico, uno con On the Beach y otro con Dnata Travel, del grupo Emirates. Y un quinto que es Spain B2B. Hay cinco operaciones, de las cuales cuatro son turoperación, que yo no tengo a fecha de hoy posibilidad de comprometerme con ellos para el año 2026. Y los turoperadores internacionales firman los contratos de comarketing y de programación el año anterior. En julio, ellos normalmente cierran sus ediciones de catálogo y en septiembre sacan a la venta sus programas para el año que viene.

En julio se firmó el convenio de la hostelería. ¿Acabará con las dificultades para encontrar personal?

No terminará con ellas, porque hay razones muy poderosas desde el punto de vista social y demográfico que afectan a la hotelería y a todos los sectores sociales y productivos. La escasez de mano de obra no es exclusiva de los hoteles. Luego hay un aspecto que siempre he dicho y no nos damos cuenta, pero estamos fomentando un estado que en lugar de ser del bienestar, es del mal trabajar, porque lo que estamos haciendo no es cuidar al que lo necesita, sino incentivar a una serie de gente que no lo necesita a que actúe como si lo necesitara. Y eso es una estafa a la sociedad, al futuro, a los que trabajamos y a nuestro modelo de vida. De hecho, lo llevamos al convenio colectivo cuando trabajamos el complemento por incapacidad transitoria.

La planta hotelera de Castellón sumará medio millar de habitaciones en próximos años. ¿Está en auge el interés por la provincia?

Este crecimiento es muy importante porque uno de los problemas que tiene el desarrollo turístico de la provincia es que los destinos turísticos están muy diseminados y tienen poca entidad. Tenemos 25.000 camas, pero repartidas en un radio de 200 kilómetros, mientras que en casos como Benidorm o Salou tienen 30-35.000 camas en un mismo municipio y eso, en términos de actividades complementarias y coste, es mucho más atractivo para los turoperadores. Castellón empieza a tener un cierto cuerpo como destino con la puesta en marcha de los últimos hoteles en Orpesa o la reforma que se está haciendo Benicàssim y los nuevos proyectos que van a dar no solo y, es importante, cantidad, sino calidad.

¿Están surgiendo efecto las medidas adoptadas para controlar los pisos turísticos o siguen siendo una amenaza para el sector?

Los pisos turísticos son el top manta del alojamiento turístico porque tienen los mismos principios. El alojamiento reglado, incluyendo los propios apartamentos turísticos, no le tenemos miedo a la competencia: si mañana se hacen siete nuevos hoteles mejor, porque más oferta atrae más demanda. No estamos de acuerdo con la competencia desleal y descontrolada de los pisos turísticos. Hay una legislación, pero yo aquí hago una pregunta: ¿Cuando tengo que pasar yo una legislación extremadamente incisiva para garantizar que en las habitaciones de los hoteles o en mis piscinas o duchas no hay legionela, qué pasa que en una vivienda no hay grifos, ni duchas, ni agua? Asumimos que existen dos tipos de clientes: el que tiene derecho a ser protegido y el que tiene derecho a ser maltratado. Es el top manta con el beneplácito de la sociedad, que luego exige que la policía vigile y el alumbrado funcione. Cuando se va a una vivienda turística no regulada no se contribuye a eso. Y no hablamos de apartamentos reglados.