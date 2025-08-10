Las gasolineras ‘fantasma’ se extienden por Castellón

Llenarse el depósito del coche uno mismo ha dejado de ser una opción en muchas gasolineras de Castellón para convertirse en la única forma de repostar, sin ayuda de algún trabajador, salvo en su puesta en marcha, cuando suele haber alguien que explica el proceso a los usuarios. Y es que la provincia es una de las que más están viendo crecer el número de surtidores desatendidos, sin personal. Según recoge la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), desde 2020 Castellón, Madrid, Pontevedra y Cádiz son las provincias que más han aumentado porcentualmente su red desatendida.

A pesar de ello, Castellón, con un 14,49% del total, está lejos de Soria, que lidera el panorama nacional con un 27,27%, seguida de Madrid, Burgos y Cuenca. También se encuentra por detrás del resto de provincias de la Comunitat, donde Alicante alcanza ya el 17,87% y Valencia el 16,22%.

Desde la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio (APES) de Castellón indican que las grandes marcas han dejado de representar la parte mayoritaria de este sector para suponer en la actualidad el 40% de las 202 gasolineras de la provincia. El 60% restante se lo reparten independientes y low cost, así como las grandes superficies de alimentación. Otro de los elementos que distinguen el mercado castellonense es la gran presencia de las cooperativas, con el 15% del total.

«Hay unos topes legales sobre el porcentaje de estaciones con un mismo abanderamiento por provincia, por lo que algunas de las más conocidas ya no podían crecer, de ahí que el aumento de estaciones durante los últimos años ha venido por las no abanderadas», recuerdan desde APES.

Precios más bajos

Otro de los factores que contribuyen a la rápida expansión de las gasolineras desatendidas, no solo con la apertura de estas instalaciones, sino pasando algunas que estaban operativas a este modelo, es el ahorro en costes de personal, a menudo la única manera de mejorar la cuenta de resultados. Un elemento que también contribuye a que estos surtidores puedan competir con precios más bajos.

Es el caso de la última gasolinera de este tipo que ha entrado en servicio en la provincia, en concreto en Almassora, en la avenida Castellón 178, que en los últimos días viene marcando el precio más bajo en Castellón, por ejemplo con 1,287 euros el litro de gasolina 95 el jueves, lo que supone cuatro céntimos inferior al máximo, que ese día marcaba la gasolinera del pantano de Sitjar.

Las cinco gasolineras más baratas de Castellón, ninguna con precios superiores a los 1,309 euros por litro, todas eran low cost, incluyendo las Bonarea de Vila-real y Onda, así como en esta última población una estación de Plenergy y otra de Ondamita Oil.

Evolución de los precios

Los precios son precisamente otra cosa que ha cambiado en los últimos años en las gasolineras provinciales. Y es que si tradicionalmente, según exponen desde la CNMC, «Castellón ha sido una provincia con precios inferiores al promedio de Península y Baleares», desde 2023 «viene escalando posiciones en el ránking», hasta el punto de que en abril de ese mismo año se posicionó como la séptima provincia peninsular con los precios más elevados para la gasolina 95 y la sexta donde más se habían incrementado. Ya entonces los precios más altos los marcaban las gasolineras de grandes compañías como bp, Cepsa o Repsol, y los más bajos estaban en las independientes.

Eso sí, tanto unas como otras empezaron a incrementar sus precios desde marzo de 2023 hasta situarse por encima de sus homólogas en el resto del país, lo que explica el salto de Castellón a unos precios promedio por encima de la media nacional. Esto supone que el aumento de instalaciones independientes no parece generar en Castellón el mismo efecto competitivo que en otras zonas.

Perspectivas de futuro

Respecto a las perspectivas de futuro, desde APES apuntan: «Es complicado predecirlo, sobre todo con la incertidumbre internacional actual, pero el número de estaciones tiene un límite máximo marcado por el mercado y, a partir de ahí, comenzará a bajar. No sabemos si estaremos en ese punto, pero el crecimiento tendrá un tope y cambiará la tendencia».

También señalan que «la distribución entre libres y abanderadas, o atendidas y desatendidas, la marcará la dinámica del mercado, lo que pidan los clientes», añadiendo: «Los contratos de abanderamiento ahora duran menos y ello implica una mayor libertad a la hora de elegir el modelo».