15.000 viviendas de Castellón corren el riesgo de quedarse fuera del mercado de la venta o el alquiler

El Pacto Verde Europeo es un conjunto de medidas impulsadas desde la Unión Europea para luchar contra las emisiones contaminantes. Una de las decisiones más conocidas tiene que ver con el futuro final de los coches de combustión, para que pasen a ser eléctricos. En el caso de Castellón, se ha hablado mucho del pacto, porque las empresas azulejeras tienen la obligación —si Bruselas no afloja sus condiciones— de reducir las emisiones de CO₂, a pesar de que no hay tecnologías lo bastante maduras para proceder a un cambio sin perder capacidad de producción.

Además, uno de los aspectos de este acuerdo tiene que ver con las condiciones de las viviendas y sus certificaciones energéticas. Las más recientes ya están adaptadas a la normativa, pero las que llevan más de 40 años desde su construcción corren un peligro: no poder venderse ni alquilarse legalmente. Esto le pasará a los hogares que, en 2030, cuenten con un certificado energético F o G, que son los que catalogan a las viviendas en peor situación.

Viviendas afectadas en Castellón

Según datos recientes de la Conselleria de Innovación, a través de Ivace Energía, son 14.308 edificaciones las que se encuentran en esta situación. De ellas, 7.507 tienen la certificación F, y 6.801 cuentan con un distintivo G. En el otro extremo están las viviendas con la máxima eficiencia (A), que en la provincia apenas suman 2.461 construcciones.

Actuaciones necesarias

Para evitar que una propiedad inmobiliaria en estas condiciones se esfume del circuito legal, los propietarios tendrán que acometer reformas de diferente calado para mejorar posiciones dentro de estas categorías energéticas. Entre ellas: contar con un aislamiento adecuado de paredes y exteriores, electrodomésticos de alta eficiencia, ventanas y puertas aislantes, o el uso de mecanismos que reduzcan el consumo energético, como sistemas de climatización adaptados.

Desde Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) señalan que en Castellón, "el 55% de los edificios fueron construidos antes de que existiera el Código Técnico de Edificación, superando los 45 años de antigüedad. Además, es una de las provincias con menor proporción de viviendas eficientes, con únicamente un 6,5% de su parque edificado con etiquetas de tipo A, B, C o D".

Reto antes de una década

Casi seis de cada diez viviendas en Castellón tienen certificación E, con 66.263 unidades, por lo que evitarán quedarse fuera del mercado inmobiliario. El gran reto llegará tres años más tarde, porque el calendario del Pacto Verde Europeo establece que en 2033 solo se podrá tener una catalogación mínima de D. Esto significa que la mayoría del actual parque en la provincia está abocado a hacer reformas, con el consiguiente coste y la necesidad de encontrar empresas especializadas.