Los municipios alejan las gasolineras del casco urbano

La evolución de las gasolineras en la provincia de Castellón no solo viene marcada por el tipo de servicio que ofrecen estos establecimientos, sino por su propia ubicación. Así, cada vez resulta más difícil encontrarlas en pleno centro de la ciudad o en las inmediaciones de zonas residenciales, y tienden en cambio a ubicarse en el extrarradio o rondas de circunvalación.

A ello está contribuyendo la decisión de muchos ayuntamientos de impedir, incluso mediante cambios en la legislación, que los surtidores puedan estar operativos en entornos poblados, con el propósito de garantizar la seguridad de los vecinos del municipio.

Es lo que ocurrió en la capital de la Plana, donde la férrea oposición que mostraron los vecinos del barrio Rafalafena en contra de la apertura de una de estas instalaciones, por encontrarse en lugar cercano a las fincas residenciales e incluso a varios colegios, llevó al consistorio a decidir ordenar de forma oficial la apertura de gasolineras fuera del casco urbano. Será además necesario un informe favorable de la administración competente en riesgos ocasionados por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas.

Esto ha llevado a que todas las gasolineras que están instalando en estos momentos en Castelló se encuentren en las afueras de la ciudad y en terrenos que no son residenciales, como la que está poniendo en marcha Q8 Kuwait Petrulium España en un solar terciario de la carretera de Almassora, junto a la ronda de circunvalación, y que se suma a otras abiertas el año pasado como las que se encuentran junto al Hospital General, en el entorno de Estepark o en la avenida Enrique Gimeno.

Les Alqueries

Una medida similar tomó el Ayuntamiento de les Alqueries, que suspendió durante dos años las licencias de implantación de gasolineras en el municipio como reacción al interés de Petroprix, una de las principales distribuidoras españolas independientes, por hacerse con una parcela en el municipio. Así, en julio del año pasado el pleno del consistorio aprobó la necesidad de modificar las normas urbanísticas del planeamiento municipal, suspendiendo por ello el otorgamiento de licencias durante dos años. Una medida que recurrió Petroprix, pero el pleno desestimó su recurso.

Nules

En Nules fueron los vecinos de la carretera de la Vilavella los que se movilizaron ante una propuesta de modificación del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) que afectaba a un solar de la zona, por la sospecha de que pudiera haber interés por instalar allí una gasolinera. Finalmente el pleno aprobó una modificación que descartaba que un establecimiento de este tipo pudiera ubicarse en la zona.

Vila-real

En cambio, aunque en Vila-real el pasado verano hubo vecinos que protestaron por la apertura de una gasolinera en la avenida Francia, acabó entrando en funcionamiento. El alcalde, José Benlloch, defendió la «legalidad» de esta actuación, e incluso recordó que en la misma avenida Francia ya había otra estación de servicio junto a varias viviendas, aunque en este caso el surtidor era anterior a los edificios residenciales.