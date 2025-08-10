El semáforo del patrimonio en Castellón: de la 'lista roja' a la verde

El paso del tiempo no perdona a nadie. Lo que para muchos, en Castellón, son cuatro piedras en la montaña para otros son un tesoro incalculable de la vida vivida por otro, como nosotros, hace cientos de años. La asociación no lucrativa, Hispania Nostra, fundada en 1976, vela a escala nacional por la defensa, salvaguarda y puesta en valor de esos monumentos -tanto culturales como naturales- y tiene como herramienta una lista, la roja, con aquellos que es urgente restaurar antes de que sea demasiado tarde.

En toda España ha notificado 1.400 monumentos y en Castellón cuenta con varios edificios en grave deterioro y, por tanto, en peligro de extinción, incluidos en esta selección: son ocho, repartidos entre Onda, Torralba del Pinar, Benicàssim, Vinaròs, Vila-real, Azuébar -este último, avanzando con obras de recuperación- y Peñíscola.

La Lista Roja no es un inventario exhaustivo, sino una acción colaborativa que se basa en la notificación de ciudadanos y la supervisión de un comité científico. «Son elementos del patrimonio cultural sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores, y se persigue darlos a conocer y lograr su consolidación o restauración», declaran desde la entidad. Y luego está la lista negra, de bienes retirados de la roja, «al haber desaparecido o alterarse sus valores esenciales de manera irreversible», pero en esta no aparece Castellón; y la verde, con los que han completado su mejora y son cuatro.

Vinaròs. Torreta dels Moros (añadida el 23 de febrero del 2024)

Torreta dels Moros en Vinaròs. / Mediterráneo

El primero de los monumentos de Castellón incluido en la Lista Roja y, por tanto, necesitado de una restauración, es esta torre exenta patrimonio militar, y Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento, que sigue con riesgo de derrumbe de los restos del alzado de la zona norte. Se denuncia «su abandono por parte de la Administración y del propietario de la parcela, privada, donde se ubica».

Perteneciente a la Edad Media, data de los siglos XI-XII y debió formar parte del sistema de vigilancia costero. A raíz de los restos cerámicos encontrados en sus inmediaciones se data en época musulmana. En el entorno se han excavado un yacimiento del Hierro Antiguo y de época ibérica (Puig de la Misericòrdia, s. VII-II a.C.), una villa romana detectada en prospección (La Closa, s. I-V d.C.) y la ermita local de Nuestra Señora de la Misericordia (s. XIV-XX d. C.).

Vila-real. El Molí de la Roqueta

Molí Roqueta de Vila-real. / Mediterráneo

Es un molino harinero medieval, propiedad privada, cuyo origen se remonta a 1360 (s. XIV). Aparece en el primer censo de riqueza del siglo XIV y menciona los molinos de este tipo en la zona, bajo el nombre de Pegueroles, haciendo mención a su entonces dueño. Se ubica en la Séquia Major en la Partida Carinyena (Major Jussana). En 1525 cambia su nombre por el de la Roqueta, su denominación actual. «Muy defectuoso, los daños por abandono se observan por toda la superficie del inmueble», indican.

Vila-real. Unas pinturas del siglo XVII en las pechinas de la iglesia del convento del Carmen

Pinturas en la iglesia de Vila-real. / Mediterráneo

Se añadieron a la lista roja el 14 de septiembre del 2023 y se indica que sufren «desprendimiento en diversas zonas de pintura y el resto corre el mismo peligro de desaparición definitiva», apuntan. Son de diseño triangular y se representa la aparición de Jesús a Santa Teresa, la transverberación, San José con el Niño y la ascensión al cielo de San Elías. Se atribuyen a Joan Damià Bautista a Vicente Gosalbo y podrían datar de 1660 y 1680, terminada la iglesia. Templo y claustro son atribuibles al maestro vila-realense Joan Ibáñez.

Onda. La ermita de Santa Bárbara

Ermita de Santa Bárbara de Onda. / Mediterráneo

Es propiedad privada y data de los siglos XVI-XVII, sigue con deterioro. Ya aparece referenciada en la Crónica de Viciana del año 1536, por lo que, aunque en la puerta principal del edificio se puede leer la fecha de 1697, puede deberse a una posterior renovación, ya que se tiene constancia de ella en el siglo XVI. El 20 de agosto de 1836 sufrió un incendio por ser considerada guarida de carlistas, lo que justifica su estado ruinoso actual que se lleva fraguando desde el siglo XIX. Del interior solo se conserva parte del pavimento de barro cocido y las pilastras adosadas a algunos muros. De las dependencias auxiliares solo quedan los cimientos de lo que en su día debió ser la vivienda del ermitaño y su aljibe.

Torralba del Pinar. Recinto amurallado

Ruinas en Torralba del Pinar. / Mediterráneo

Poco queda de su recinto amurallado, perteneciente al periodo histórico de la Edad Media y a los siglos XI-XII, de propiedad desconocida. Fue declarado BIC en la categoría de Monumento por la Disposición Adicional Primera de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Sin embargo, «parte de sus murallas han sido demolidas, bien por el levantamiento de la iglesia nueva en el siglo XVII o por el derribo reciente de algunas viviendas apoyadas». Torralba del Pinar fue una población fortificada de planta circular que contó con una sólida muralla y una torre mayor central. En la catedral de Valencia se conserva el testamento del hijo de Abú Zayd, Fernando, en el que lega a varias herederas el castillo de Villahaleva.

Benicàssim. Castillo de Montornés

Castillo de Montornés en Benicàssim. / Mediterráneo

Es destino de excursionistas y lleva en la lista por su deterioro desde el 21 de enero del 2008. Según el colectivo, «es un BIC en estado de ruina, edificado por los árabes, posiblemente en el siglo X, sobre otras construcciones de origen romano. Por su estratégica situación fue una importante fortaleza, vital para la defensa, pues dominaba un gran espacio marítimo. Fue conquistada temporalmente por El Cid en 1094. También está documentada la presencia en esta fortaleza de Pedro I el Cruel y su hermano Alfonso el Batallador. Jaime I la reconquistó en 1233.

Azuébar. Castillo

Castillo de Azuébar, antes de iniciar obras. / Mediterráneo

Del siglo XII, es monumento BIC desde 2006 y se incluyó en la lista roja el 4 de enero del 2008 por hallarse en ruinas, «con la parte inferior de su torre mayor, restos de otras torres y de un aljibe». Pero en 2024 se acometieron mejoras y la restauración continuará con los 150.000 euros que acaba de anunciar el Consell.

Peñíscola. Muralla de Santa Bárbara

Muralla de Peñíscola. / Mediterráneo

Data del siglo XVII y en sus paredes se han detectado grafitis, denunciados recientemente, el 29 de julio. Se conserva una pintura esquemática de embarcaciones de algún posible acontecimiento naval.

‘Salvados’: una nueva vida para una ermita, iglesia, monasterio y castillo

La asociación nacional Hispania Nostra cuenta con una lista para redimirse, la verde, donde entran a formar parte aquellos monumentos que en su día sacaron nota baja por su deterioro pero que, con la ayuda de inversiones, consiguieron recuperar parte de su esplendor y continuar como legado para las futuras generaciones. En esta recopilación verde se incluyen bienes que han salido de la esfera de riesgo y que son cuatro en la provincia de Castellón, ubicados en Canet lo Roig, Altura y Vall de Almonacid (2).

CANET. Ermita Calvario.

Ermita de Canet. / Mediterráneo

Situada en las cercanías de la población de Canet lo Roig, y enclavada sobre un montículo, a la entrada del pueblo viniendo desde La Jana, se encuentra la Ermita del Calvario, incluida en la lista verde de Hispania Nostra. Es un ejemplo de la arquitectura ilustrada barroca valenciana del siglo XVIII y declarado Bien de Interés Local en la categoría de monumento.

Se había incluido eln la lista roja por vandalismo, pintadas, etc. Pero en su día, el 21 de julio del 2022, se retiró gracias a la mejoría: «Se ha consolidado estructuralmente el edificio, lo que evita la entrada de agua a través de las cubiertas y por consiguiente el deterioro de las fábricas y los acabados interiores, gracias al trabajo del Ayuntamiento de Canet lo Roig».

ALTURA. Monasterio de la Cartuja de Valldecrist.

Cartuja de Altura. / Mediterráneo

Es monumento BIC desde 1984. Se incluyó el 21 de enero del 2008 por su riesgo de hundimiento y se retiró en 2014. Recientemente, la Conselleria de Cultura ha consignado 836.500 euros en dos años para la restauración de la iglesia mayor y construcciones anexas. Queda pendiente arreglar la hospedería, en riesgo de derrumbe en dos años, pero falta inversión estatal, según indicaron desde la Diputación de Castellón.

VALL DE ALMONACID. Iglesia de la Purísima.

Iglesia de Vall de Almonacid. / Mediterráneo

Se incluyó en la lista de Hispania Nostra el 9 de julio del 2014, hace más de una década, debido a «daños estructurales por no intervenir a tiempo y deterioro progresivo». Pero este templo salió el 29 junio del 2018 «al corregirse las grietas que causaban un daño estructural a toda la iglesia con la construcción de una galería perimetral de ventilación subterránea con la que se evitan las humedades».

VALL DE ALMONACID. Castillo.

Castillo Vall de Almonacid. / Mediterráneo

Se añade a la lista roja en 2008 y se saca en 2012. Se realizaron trabajos arqueológicos, limpieza del recinto, restauración de la cisterna y nivelado de la torre principal, con técnica de tapial de piedra y materiales del entorno para los encofrados.