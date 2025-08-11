Castellón, en alerta amarilla por temperaturas que rozarán los 40 grados

La ola de calor que atraviesa todo el país ha supuesto la activación de alertas meteorológicas por elevadas temperaturas en casi todo el territorio nacional. Castellón se libró el domingo, pero este lunes registrará un repunte en los termómetros, de modo que podría vivirse la jornada más cálida del año. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará durante las horas centrales del día el nivel amarillo por temperaturas que alcanzarán los 36 grados en el centro y el sur de la provincia.

La web de la institución prevé que en algunos puntos se rocen los 40 grados, como las máximas de 39 en Onda, l’Alcora o Betxí, los 38 de Segorbe o los 37 de Castelló o Nules. En el norte provincial se espera un ambiente algo menos caldeado, sin alertas, pero con 33 grados en Vinaròs y Peñíscola o 36 en Morella.

Tormentas en el interior sur

Además del calor reinante, en el interior sur de la provincia también se espera la presencia de tormentas. Desde las 14.00 y hasta las 21.00 horas hay alerta amarilla por lluvias que podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, con la posibilidad de tormentas y granizo acompañados de rachas fuertes de viento.

En el resto de la Comunitat se espera un panorama peor, ya que en parte de las provincias de Valencia y Alicante ya se superaron los 35 grados en algunos puntos, y el lunes se activa la alerta naranja, con unas máximas generalizadas de 39 grados.

Este lunes también hay alerta naranja en buena parte de Cataluña, Aragón, Extremadura o Andalucía, con unas máximas que en la provincia de Sevilla llegarán a los 42 grados.

Duración del fenómeno

Aemet señala que, en el territorio autonómico, no hay un final claro de este episodio cálido que comienza en la Comunitat, "y que se enmarca dentro de la ola de calor que afecta a España desde el pasado día 3. Tras un ligero descenso en las máximas el miércoles y jueves, pero todavía con temperaturas significativamente altas, se puede producir un nuevo ascenso el próximo fin de semana, aunque con las incertidumbres lógicas a medida que nos alejamos en el plazo de predicción".

El domingo ya hubo mucho calor en puntos como Sorita, con 38 grados, mientras que Onda, les Useres, Vilafamés o Segorbe alcanzaron los 37 grados. Las mínimas fueron algo más agradables en el interior norte, donde estuvo por debajo de los 20 grados.

Riesgo extremo por incendios

Desde Emergencias de la Generalitat se ha declarado el nivel de preemergencia extremo (rojo) en toda la Comunitat Valenciana. Por eso, recuerda que está prohibido hacer cualquier tipo de fuego, incluidas barbacoas, no hacer quemas agrícolas ni hacer uso de herramientas mecánicas, ante el riesgo de chispas que puedan prender en masa forestal.