Castellón se asa: algunos municipios ya están a 40 grados de temperatura

Se venía anunciando desde días atrás, y las previsiones se están cumpliendo: Castellón vive la jornada más calurosa de este 2025, y posiblemente una de las más calurosas de los últimos tiempos. Tanto es así que en algunos puntos ya se ha rebasado la temida barrera de los 40 grados.

La Agencia Estatal de Meteorología tiene activada la alerta amarilla por altas temperaturas en toda la provincia de Castellón, en lo que se prevé el pico de una ola de calor que afecta a prácticamente toda España. Tan solo se libran algunos puntos del norte de España y, curiosamente, de la costa andaluza.

Récords de temperatura en la provincia

Puntos como Castelló han batido el récord absoluto de temperaturas mínimas desde que hay registros, con 27,1 grados, una situación que hizo difícil poder conciliar el sueño.

Los puntos de medición que tiene la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) repartidos por toda la provincia muestran que, hasta las 14.00 horas, Vilafamés registraba una máxima de 40,4 grados, al igual que Segorbe. Cerca se queda les Useres, con 40,2, y Atzeneta con 40 grados.

Municipios más afectados por el calor

Otros municipios con altas temperaturas son Cirat, Jérica, Sorita, Vall d'Alta, Benlloc y Artana, con 39 grados.

Apenas hay zonas de la provincia con termómetros por debajo de los 30 grados, aunque destaca una situación algo más aliviada en el norte. Vinaròs registra 31,3 grados, Peñíscola 32 o Rossell 31,6.

Listado de temperaturas en Castellón. / Avamet

Consejos para la población

A raíz de este tiempo tan sofocante, la Conselleria de Sanitat ha recordado los consejos básicos a la población, a través de la campaña "Combatir el calor extremo está en tu mano". Entre ellos está beber abundante agua, evitar la exposición directa al sol entre las 12 y 17 horas, hacer deporte en las horas de menos calor o mantener la vivienda fresca y ventilada. Además, es importante comer ensaladas, frutas y verduras, utilizar cremas protectoras y proteger a personas mayores o vulnerables. Por otro lado, ante un posible golpe de calor hay que llamar al 112.

Casi toda España está en alerta por calor en el lunes. / Aemet

Calor en el resto de la Comunitat

En el conjunto de la Comunitat Valenciana también se percibe claramente la ola de calor. La Pobla de Vallbona y Vilamarxant registran 41,1 grados de temperatura.

Está previsto que las temperaturas bajen ligeramente a partir del martes. Buena parte de España seguirá con alertas meteorológicas por calor, pero Castellón queda, por el momento, fuera. Eso sí, habrá que seguir vigilando porque no se vivirá un descenso significativo de los termómetros.