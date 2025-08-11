La Diputación de Castellón fomenta la participación ciudadana con el apoyo a asociaciones vecinales

La Diputación de Castellón apuesta por fomentar la participación ciudadana y promover la relación entre las asociaciones vecinales de la provincia con la activación de una línea de ayudas centrada en financiar actividades y proyectos que impulsen también la integración de asociaciones y entidades ciudadanas en órganos federativos de carácter provincial.

“Desde la institución provincial trabajamos para llevar la participación y la transparencia a cada rincón de nuestra tierra, como eje fundamental para avanzar en calidad democrática”, ha destacado la diputada de Participación Ciudadana, María Tormo, quien ha incidido en que “la participación ciudadana constituye uno de los pilares fundamentales en la gestión del equipo de gobierno provincial”.

"Estrecha colaboración"

Desde el ejecutivo se han mostrado "conscientes de la necesaria y estrecha colaboración entre la institución provincial y los ciudadanos de nuestra provincia para alcanzar objetivos comunes que beneficien a todo el territorio, y esta línea de ayudas refuerza nuestro compromiso por construir, entre todos, una sociedad mejor”, ha ensalzado la diputada, subrayando que "gracias a la participación, los gobiernos se fortalecen y los intereses sociales se incorporan a la agenda pública”.

La institución provincial, en este sentido, ya ha aprobado la bases que regirán la concesión de subvenciones a las Federaciones Provinciales de Asociaciones Vecinales de la provincia de Castellón para la celebración de actividades de promoción y la difusión de la participación ciudadana mediante la organización de jornadas, talleres, encuentros con asociaciones y sesiones formativas realizadas durante 2025.

Presupuesto de 18.000 euros

La convocatoria de esta línea de subvenciones cuenta con un presupuesto de 18.000 euros y podrán beneficiarse las Federaciones Provinciales de Asociaciones Vecinales de Castellón inscritas en el correspondiente registro de asociaciones ciudadanas dependientes del servicio de Administración e Innovación Pública.

Además, deberán estar legalmente constituidas e inscritas formalmente como tales en los correspondientes registros oficiales, al menos con un año de antelación a la fecha de publicación de las bases, y encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

De este modo, la diputada ha resaltado la importancia de “cooperar la relación entre vecinos de una misma comunidad para favorecer las relaciones entre las asociaciones integradas en dichas federaciones y atender las necesidades de todas ellas con el objetivo de seguir construyendo una sociedad más participativa”.

Talleres, cursos o jornadas

En cuanto a las subvenciones, se destinarán para la realización de talleres, cursos, jornadas, encuentros y otro tipo de acciones destinadas a la formación del asociacionismo vecinal y la cooperación inter asociativa. Asimismo, también se contemplan acciones destinadas al asesoramiento a las asociaciones y a la sociedad en general en materia asociativa, realización de estudios e investigaciones y todo tipo de material informativo y de difusión relacionados con la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública.

Al respecto, la diputada ha expresado que también se subvencionarán aquellas actividades destinadas a “la difusión y el conocimiento de las políticas públicas de gobierno abierto, y los mecanismos de relación de la ciudadanía y las asociaciones con las administraciones públicas”, ya que “una ciudadanía informada y activa mejorará nuestra provincia”, ha concluido Tormo.