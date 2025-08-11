La excepción de tener piso a los 30

Hay un meme en internet, impulsado por la generación millenial, que ironiza con la dificultad de acceder a la vivienda. El chiste reza algo así como «mis padres a los 30: vamos a comprarnos una casa», y muestra a una pareja enamorada decidida a cumplir un sueño posible, el de ser propietarios. Justo debajo de esa escena idílica, aparece otro texto: «Yo a los 30: ‘no voy a poder recuperarme financieramente de esta compra de la comida semanal’». Si bien la realidad no es tan exagerada y por fortuna la cesta de la compra sigue al alcance aunque se encarezca, lo que sí que resulta muy complicado es acceder a la vivienda en propiedad.

El Banco de Españadijo a principios de este año en su Encuesta Financiera que solo uno de cada cuatro españoles era propietario a los 30 años. Ese 25% contrastaba con el 65% de personas nacidas antes de 1985 que fueron propietarios cuando tenían 30 años. La caída drástica de jóvenes propietarios, causada por la combinación explosiva entre los elevados precios, los bajos salarios y la dureza para acceder a la hipoteca, tiene una resolución compleja que los gobiernos no aciertan a resolver.

Lograr ser propietario

Sin embargo, hay también excepciones a la norma. Jóvenes castellonenses que, con 30 años o incluso con menor edad, han logrado ser propietarios. Mediterráneo conversa con algunos de ellos para que cuenten bajo qué contextos pudieron acceder a lo que, para la mayoría, aún resulta inviable.

Ana Batalla es una vila-realense que tras la pandemia compró junto a su marido, Saül, una casa cuando ella tenía 30 y él, 31. «Compramos la casa porque iba a crecer la familia, yo ya estaba embarazada cuando la compramos, así que nos mudamos», explica Ana, quien explica su situación laboral.

«Los dos, tanto Saül como yo, somos profesores de secundaria. Yo soy funcionaria de carrera y mi marido es interino», afirma. Esas dos grandes cartas a su favor que suponían los dos sueldos fijos les ayudaron de manera decisiva.

Tampoco fue un camino de rosas, puesto que cambiaron su idea inicial a causa de factores externos. «Teníamos una antigua casa familia para derrocar y construir una nueva, pero con el conflicto de Rúsia y Ucrania se encareció todo mucho y fue inviable», lamenta Ana. Ambos tuvieron que aparcar esa ilusión, pero apareció una casa de segunda mano, también ubicada en Vila-real, que les convenció.

«Hicimos la hipoteca con una entidad bancaria de origen italiano pero con sede en España y no tuvimos ningún problema para conseguirla, pues nuestra ratio de endeudamiento era muy razonable», recuerda. De esa manera, en junio de 2022, se convirtieron en propietarios contra la corriente general, justo al cumplir ella la treintena. «En nuestro entorno fuimos la excepción en aquel momento», apunta Ana. Con el pasar de estos años, su círculo de amistades ha ido ganando mayor estabilidad durante la década de los 30 y la situación ha cambiado. «Ahora, tres años después, la mayoría de nuestros amigos han conseguido ser propietarios», celebra esta vila-realense, que ahora vuelve a estar embarazada del que será su segundo bebé, en un entorno ideal.

Mentalidad estratégica

La castellonense Anna Segarra vivía en Escocia pero, con su pareja, un chico catalán, quería regresar a España. Juntos, armaron una estrategia financiera a largo plazo: «Teníamos claro que queríamos terminar teniendo una casa, pero apenas teníamos ahorros», cuenta Anna. Lo que sí tenían como punto a favor era que ella tenía un trabajo fijo en una empresa del Reino Unido, empleo que desempeñaría de manera remota desde España. Él se incorporó más tarde a la misma empresa.

«Así que decidimos ir paso a paso. Estuvimos mirando zonas que tuvieran un potencial de crecimiento y encontré Onda. Me pareció una decisión para la que no había que pensar mucho: está cerca de Castelló, iban a abrir Amazon y las viviendas empezarían a encarecerse, porque habría más gente mudándose allí y otros negocios abriendo», pensó Anna, que entonces tenía 28 años. En un terreno en el que el libre mercado juega a veces en contra de los jóvenes, Anna decidió ponerse a jugar a ese mismo juego y tratar de ganar.

«Encontramos un piso y lo compramos por 38.000 euros en 2022. Estaba para reformar, pero lo hicimos todo nosotros, mientras vivíamos ya allí. La reforma nos costó unos 12.00 euros. Unos 50.000 euros. Y este 2025 la hemos vendido por casi el doble, 95.000 euros», cuenta Anna, que es directora de rpoyecto de creación de páginas web y análisis de datos.

Con el dinero obtenido de la inversión, acaban de comprar una casa en la provincia de Barcelona, de donde es su (ya) marido. «Pensaba que hasta la tercera vivienda no tendríamos la casa que quería, pero lo hemos conseguido a la segunda», se alegra Anna, quien considera que la educación financiera debería estar más presente.

Difícil en solitario

Anabel Nogueras, de la Vall d’Uixó, dice que el «mejor consejo» que le han dado sus padres es el de «invertir» en 2019, cuando ella tenía 25 años y un trabajo estable como podóloga.

Compró por 60.000 euros un piso de banco en el que vive con una hipoteca a plazo fijo del 2,5%. Hoy, esa zona de la Vall no baja de 100.000 euros. «Soy una afortunada porque al final el hecho de tener una hipoteca mucho más baja me da margen para poder utilizar ese dinero en otras actividades», dice Anabel, a quien le encanta viajar y puede darse más caprichos en ese aspecto gracias a la hipoteca a la baja. Eso sí, se queja de algo fundamental: «El mundo está construido para vivir en pareja. Viviendo sola es más complicado llegar a fin de mes».

Ahorro de 12.000 euros mínimo

Los casos previos dibujan un perfil claro para poder ser propietario antes de los 30, como antaño: personas con trabajo fijo que alcancen pronto cierto nivel adquisitivo y conocimientos financieros. E, idealmente, que vivan en pareja, con doble aportación económica. O eso, o heredar alguna propiedad familiar.

Si no, el inflado mercado del aquiler termina por dinamitar el bolsillo de muchos castellonenses que ven cómo su riqueza pasa del empleador al casero, un círculo vicioso que muchos quieren romper pero aún no saben cómo. El gerente de la Inmobiliaria Propiedades del Mediterráneo y asociado de la patronal del sector (Asicval), José María Díaz, explica a este diario que «irse al alquiler es imposible, porque los precios están muy altos». Y aconseja a los jóvenes que, «si cuentan con un trabajo más o menos estable», intenten «ahorrar» en lo posible hasta alcanzar «12.000 euros». «Con esa cantidad y empleo fijo, ya hay fórmulas para acceder a la vivienda», apunta Díaz, para quien esta opción es mejor que el alquiler actualmente, a pesar de que la compra también se encarece «por un mercado artificial, mayorista, de medianos inversores que compran para rentabilizar con alquiler».

Díaz explica que si bien lo ideal sería tener 30.000 euros ahorrados, con menos de la mitad, sumando las posibles ayudas del Gobierno y la Generalitat, es posible tantear a los bancos para lograr una hipoteca y así, un piso.