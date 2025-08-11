Sanidad avisará de las alertas de calor por SMS como hizo tras la dana

Tan sencillo y directo como un mensaje de texto al teléfono móvil. Ese es el método que están estudiando en la Conselleria de Sanidad para alertar a la población sobre los riesgos por las altas temperaturas. De momento, es solo una idea, difundida por el conseller Marciano Gómez este lunes en un acto en Almàssera; pero podría empezar a usarse el próximo verano con dos informaciones relevantes: el nivel de riesgo por altas temperaturas según municipios y consejos para protegerse del calor. Cabe recordar que son cinco los fallecimientos registrados en 2025 por golpes de calor. "La Conselleria de Sanidad está trabajando para prevenir el golpe de calor y todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad", ha explicado el titular de Sanidad. "El envío de mensajes es una forma más fácil, cómoda y directa".

Mensajes masivos como herramienta de alerta

El envío masivo de mensajes de texto con recomendaciones y avisos se testó durante los días posteriores a la dana del 29-O, una catástrofe climática que se cobró 228 víctimas mortales. Tras la barrancada, Sanidad llegó a enviar hasta 30 millones de mensajes telefónicos con recomendaciones para participar en las labores de limpieza de la zona cero, consejos de salud pública y, también, para informar sobre la cancelación o reprogramación de citas médicas en los centros de salud y hospitales de la Comunitat Valenciana. El sistema se llegó a usar con personas voluntarias de otras comunidades autónomas que estaban temporalmente en la autonomía, por lo que se podría utilizar también para alertar a turistas y visitantes sobre las olas de calor. Se usó también en marzo, cuando debido a un temporal se cancelaron citas en los centros sanitarios durante dos días consecutivos.

Canales de información sobre el calor

En la actualidad, la Generalitat Valenciana y la Conselleria de Sanidad transmiten esta información a través de redes sociales (X, Instagram o Telegram) y mediante campañas informativas concretas, como la actual "Combatir el calor extremo está en tu mano", que sirve para concienciar a la población sobre los riesgos del calor extremo y ofrecer recomendaciones para proteger la salud durante los meses más calurosos del año, dirigida especialmente a las personas vulnerables como mayores, menores y quienes padecen enfermedades que puedan agravarse con el calor.

Previsión de mínimas para la madrugada del 11 al 12 de agosto. / Conselleria de Sanitat

Sistema de alertas y previsiones

Además, la Dirección General de Salud Pública tiene activo el Programa de Prevención y Atención a los Problemas de Salud derivados de las Altas Temperaturas en la Comunitat Valenciana, con el que activa las diferentes alertas por altas temperaturas y el riesgo para la salud. Este sistema se actualiza a diario y ofrece un mapa interactivo con el nivel de riesgo en cada municipio. Este lunes, por ejemplo, hasta 76 municipios están en alerta por riesgo máximo debido a las altas temperaturas.

El calor está siendo asfixiante por el día y por la noche. En la madrugada del domingo al lunes, el termómetro se mantuvo por encima de 27 grados en puntos como Almàssera o València ciudad; unos registros que podrían superarse hoy porque Aemet pronostica más de 28 grados nocturnos en cuatro municipios —Olocau, Chiva, Villalonga y Chulilla— y más de 25 grados en la mayoría de las 542 localidades de la Comunitat Valenciana.

Consejos frente al calor

Desde inicios del verano, la Conselleria de Sanidad ha insistido en transmitir recomendaciones para prevenir problemas de salud por el calor. A principios de julio, se registraron tres muertes por golpe de calor, una de ellas practicando deporte en las horas centrales del día. Por eso, la campaña incide en unas cuantas ideas básicas:

Evitar salir durante las horas centrales del día.

Mantenerse bien hidratado.

Ponerse a la sombra.

Usar ropa transpirable y de colores claros.

Hacer deporte en las horas de menos calor.

Mantener la vivienda fresca y ventilada.

Comer ensaladas, frutas y verduras.

Utilizar cremas protectoras.

Proteger a las personas mayores o vulnerables.

Cartel de la campaña frente al calor de Sanidad / Generalitat valenciana

Síntomas y actuación ante un golpe de calor

Según ha explicado Gómez, la campaña promueve "conductas saludables para evitar los golpes de calor con mensajes sencillos y fácilmente comprensibles". En caso de no poder prevenir y encontrarse ante un posible golpe de calor, se debe acudir "rápidamente" al centro sanitario más próximo o llamar al 112. Entre los síntomas claros de estar sufriendo un golpe de calor, están mareos, sensación de debilidad, dolor de cabeza, piel caliente o enrojecida y confusión.