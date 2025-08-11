Sareb cuenta con solares vacíos para construir 9.000 pisos en Castellón

A pesar de la escasez de viviendas a la venta, Sareb cuenta con una bolsa de suelo finalista con capacidad para construir de manera inmediata 9.152 inmuebles en Castellón. El llamado banco malo dispone en la provincia de un total de 1.064 solares, la cifra más alta de toda España, lo que significa que acumula 653.025 metros cuadrados que, por diversas razones, no salen al mercado, aunque los promotores inmobiliarios señalan a la falta de terrenos como una de las razones que dificultan la construcción de vivienda nueva.

Estos datos los facilita un estudio para el centro de investigaciones Funcas, publicado a finales de junio y desarrollado por el profesor de la Universidad de Murcia y exdirectivo bancario, Ignacio Ezquiaga. Así, en el documento se constata la dificultad que Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) ha tenido desde su constitución, hace 13 años, para dar salida a las bolsas de suelo generadas durante la burbuja inmobiliaria. En total, en la Comunitat Valenciana hay 2.407 solares, lo que supone suelo para la construcción de 20.146 inmuebles.

Diversas procedencias

El estudio de Funcas señala que "la escasez de vivienda convive con una sobreabundancia de suelos urbanizables". La procedencia de estos terrenos es diversa. Por un lado, son suelos clasificados como urbanizables en los primeros planes municipales del siglo XXI, todavía vigentes en su mayor parte, pero cuyo desarrollo no avanza o está bloqueado. También, según analiza el informe, muchos de estos suelos fueron objeto de un mercado hiperactivo antes de 2008 y actuaron como colaterales de una parte de los préstamos masivos a promotores durante la burbuja inmobiliaria. Finalmente, otros son suelos municipales, consecuencia de la cesión gratuita del aprovechamiento urbanístico que han determinado las leyes de suelo.

El banco malo fue diseñado con el objetivo principal de limpiar los balances de los bancos de activos tóxicos mediante la adquisición de promociones y suelos a precios razonables para, en un futuro, retornarlos al mercado. Pero la salida a la venta de un gran número de estos terrenos, a solo dos años de que el plazo de vida de Sareb se extinga, continúa atascada.

Impacto en la vivienda y el mercado

Esta realidad perjudica a los promotores, que, como señala Funcas, "tienden a ser unánimes respecto a las dificultades de encontrar suelo con repercusiones en el precio de salida que hagan que las viviendas resultantes sean asequibles para los distintos rangos sociales de demanda potencial. Por ello, la nueva producción de vivienda y crédito es escasa". Circunstancias que alimentan el problema de la vivienda.

Sareb ha reservado los mejores solares para traspasarlos a la entidad pública de suelo y vivienda, Sepes. Está previsto que, en toda España, Sepes reciba un total de 40.000 viviendas ya finalizadas, 6.000 de ellas en la Comunitat Valenciana, y otros 2.400 terrenos en los que se podrían construir otros 55.000 inmuebles. En total, estos activos están valorados en 5.900 millones de euros. El pasado 20 de marzo, el consejo de Sareb decidió paralizar la venta de activos residenciales para así poder negociar este traspaso a Sepes. El objetivo de esta transacción es colaborar con la creación de un parque estatal de vivienda de alquiler social o asequible.

Presencia de Sareb en Castellón

Las poblaciones de la provincia de Castellón se sitúan entre las que mayor relación han tenido con Sareb. Así, en el top 10 de municipios con viviendas finalizadas financiadas por esta entidad están Cabanes, con 564 pisos, y Benicarló, con 298. Por su parte, entre las localidades con más inmuebles iniciados por Sareb, pero sin finalizar, se encuentran Moncofa, con 667, y Vinaròs, que suma 196. Datos que muestran el gran número de suelos en la provincia de Castellón con los que cuenta la entidad.