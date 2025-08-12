¡Atención conductores y asistentes al Rototom Sunsplash! Tráfico desplegará un operativo especial en Benicàssim

La Jefatura Provincial de Tráfico Castellón ha informado que con motivo de la celebración en Benicàssim durante los días 16 y 23 de agosto del Rototom Sunsplash un operativo especial. Este despliegue afectará a los días 15 y 24 del mismo mes de agosto, que llevará consigo, según los organizadores, una concentración aproximada de 20.000 personas diarias. Teniendo en cuenta que la carretera N-340, en ambos sentidos de circulación y en todo su recorrido por esta población va a resultar afectada por este evento, a fin de garantizar la mayor seguridad posible a peatones y vehículos, y conjugando esta seguridad con la necesaria movilidad, han lanzado una serie de recomendaciones.

Para peatones

Entre el km. 986+000 y el 988+000 se establecerá un dispositivo de especial vigilancia por parte de los Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil con el fin de garantizar la Seguridad Vial en toda la zona de influencia, así como en la carretera local CV-147 (carretera del Desierto de las Palmas, en el tramo de acceso a Benicàssim).

Es necesario que todos los espectadores que se dirijan a la zona de conciertos, sean conscientes de que su propia seguridad depende de que sigan las indicaciones y, en todo caso, respeten las órdenes de los Agentes.

Se prohíbe circular por la N-340 a los peatones. Para acceder al recinto del festival y a las zonas de acampada, los peatones utilizarán los accesos que cruzan esta vía a nivel inferior, rotonda La Llave (paso peatonal señalizado y regulado por Policía Local de Benicàssim).

Para conductores

Se establecerán medidas especiales de señalización circunstancial entre los kms. 986+200 y el 988+000 de la N-340, en ambos sentidos y eje central de la calzada, a partir del próximo viernes día 15, y hasta las 15:00 horas del domingo, día 24 de agosto.

Los que se dirijan al recinto de conciertos encontrarán, debidamente señalizadas, las zonas de aparcamiento.

Por la rotonda de la Llave, km. 986,900 (gasolinera) de la carretera nacional N-340, solo accederán al recinto del festival los vehículos de organización, staff, servicio público (autobuses), emergencias, servicios de limpieza, etc., con acreditación exterior normalizada. El resto de vehículos utilizarán la CV-147.

Para el desalojo de los estacionamientos, solo se utilizará la salida hacia la N-340, inmediaciones del km. 986+800, hacia el sentido Cádiz.

El resto de conductores deberá evitar circular por la N-340 en todo este tramo, pues se encontrará con una circulación ralentizada a 40 km/h, con señalización circunstancial y control de velocidad.

Se prohíbe detenerse en calzada o arcén; los conductores deberán continuar hasta los lugares señalizados para el cambio de sentido y acceso a estacionamientos.

Los conductores que pretendan acceder al Festival desde la carretera nacional a través de la rotonda conocida como La Llave, serán dirigidos hacia el circuito establecido (aparcamientos, interior de población, costa, etc.) o hacia la CV-147.

Asimismo, se procederá al cierre circunstancial del carril de acceso a la N-340, sentido Norte (Barcelona).

También se establecerá un corte del carril de deceleración en el km. 986+230 sentido creciente, a la altura de la pasarela, con el fin de garantizar la Seguridad Vial.

Carretera CV-10 (desde Castellón hacia Borriol por CV-151) sentido La Jana, hasta km. 47+500, e incorporación a la carretera CV-13 sentido N-340 - Vilanova de Alcolea – Torreblanca (enlace en km. 1013+100).

(desde Castellón hacia Borriol por CV-151) sentido La Jana, hasta km. 47+500, e incorporación a la sentido N-340 - Vilanova de Alcolea – Torreblanca (enlace en km. 1013+100). Autopista AP-7 : desde el acceso Castellón Norte hasta salida Oropesa; en dirección Cádiz, el mismo desvío en sentido inverso.

: desde el acceso Castellón Norte hasta salida Oropesa; en dirección Cádiz, el mismo desvío en sentido inverso. Vías de acceso a Benicàssim: Avenida Ferrandis Salvador, antigua N-340, CV-149, carretera del Serradal. [object Object] Se recomienda evitar el uso del vehículo particular a favor del transporte público. Prohibido estacionar en arcenes de la N-340 y en toda su área de influencia. Los vehículos mal estacionados serán retirados por el Servicio de grúas del Ayuntamiento.

Las 24 horas del día

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Castellón mantendrá un dispositivo permanente de vigilancia, regulación, control y supervisión del tramo afectado durante todo el evento.

Es necesaria la colaboración cívica del público asistente.

Estado de la circulación: consultable en www.dgt.es, teléfono 011, y en X (@informacionDGT y @DGtes).