La Cámara de Comercio premia al centenario de 'Mediterráneo' y a Fernando Roig

La Cámara de Comercio de Castellón sigue con los preparativos de la próxima edición de sus premios anuales, en los que se pone de manifiesto la labor de las empresas de la provincia. Si hace unas semanas dieron a conocer el fallo de las firmas galardonadas por su labor exportadora, en esta ocasión han anunciado dos de los premios más destacados.

El reconocimiento a la empresa centenaria ha sido otorgado a el periódico Mediterráneo, que en este 2025 cumple su primer siglo de historia. "Fundado en 1925 como Diario de Castellón, el medio ha acompañado a generaciones de castellonenses narrando sus retos, logros y transformaciones con rigor y cercanía", destaca la Cámara.

Trayectoria y adaptación al cambio

Además, señala que a lo largo de su extensa trayectoria "ha sabido adaptarse a los cambios del sector, combinando la tradición de la prensa impresa con un modelo digital que garantiza inmediatez y profundidad informativa, manteniéndose como un pilar esencial para la provincia".

Por otro lado, se entregará el premio extraordinario de la Cámara de Castellón al empresario Fernando Roig. El propietario y presidente de Pamesa Cerámica obtiene el reconocimiento "por su papel como motor del tejido económico y deportivo de Castellón". A su labor en la industria azulejera se suma, desde hace casi tres décadas, su vinculación con el Villarreal CF como presidente, un periodo en el que el club ha logrado importantes gestas deportivas.

Apuesta por la innovación

Según menciona la Cámara, "bajo su dirección, Pamesa se ha convertido en uno de los mayores grupos del sector cerámico a nivel internacional, gracias a su apuesta por la innovación, su visión estratégica y su compromiso con un crecimiento sostenible".

Además, Roig ha impulsado otros sectores como la distribución, la energía y el deporte, siendo presidente del Villarreal CF. Su trayectoria destaca por la creación de empleo, la proyección internacional y la capacidad de generar valor en todos sus proyectos, siempre con un fuerte vínculo con la provincia de Castellón.

Galardones con proyección

Con estos galardones, que la Cámara entregará próximamente, la institución "pone en valor dos trayectorias ejemplares que han contribuido de forma decisiva al progreso y la proyección de Castellón dentro y fuera de nuestras fronteras".

Premios de la Cámara de Comercio de Castellón. / Mediterráneo

El premio concedido por este importante actor económico de la provincia se suma a otros reconocimientos obtenidos por Mediterráneo en los últimos tiempos. La Diputación de Castellón entregará la Alta Distinción de la Provincia, mientras que el Ayuntamiento de Castelló ha aprobado la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad.

La Universitat Jaume I ha reconocido al periódico de Castellón con la Distinción Extraordinaria. Otros medios, como Onda Cero y la cadena COPE, también han entregado galardones con motivo de los 100 años. También la asociación adComunica otorgó el Premio de Honor Rafael López Lita en su entrega de este 2025.