La Diputación repara más de 1.200 kilómetros de caminos rurales en dos años

La Diputación de Castellón ha actuado en la reparación y mejora de más de 1.200 kilómetros de caminos rurales en los dos primeros años de legislatura para garantizar el acceso y la circulación en los términos de más de un centenar de municipios de la provincia.

“Vamos donde nos piden los alcaldes y alcaldesas de toda la provincia para resolver los problemas que tienen en sus municipios y mejorar sus caminos y pistas”, explica la presidenta provincial, Marta Barrachina, quien destaca que "en la Diputación estamos comprometidos con el medio rural y el sector agrícola y ganadero, por lo que hemos incrementado 400.000 euros la inversión para la rehabilitación de caminos rurales, pasando de 1,1 millones a 1.545.0000 euros”.

"Una prioridad"

“Un compromiso que demostramos con hechos reales, porque para este equipo de gobierno provincial igualar las oportunidades de todos los municipios y dotar a la provincia de caminos dignos es una prioridad”, ha indicado la dirigente provincial.

“Lo que hemos conseguido es que la red de caminos esté en un estado mucho mejor de lo que estaba hace dos años. Somos conscientes de que sigue haciendo falta, porque así nos lo piden los ayuntamientos, y es por ello que vamos a seguir dando respuesta a cada una de las peticiones que nos planteen los municipios”, afirma Marta Barrachina.

"Mejorar las condiciones de vida"

“Desde que iniciamos la legislatura nos hemos marcado el compromiso de llevar progreso, oportunidades y liderazgo a nuestra provincia, a sus 135 municipios, con inversiones que buscan mejorar las condiciones de vida y garantizar el bienestar de todas las personas que viven en esta tierra”, ha resaltado la presidenta.

Al respecto, la presidenta provincial ha ensalzado la inversión de más de 1,5 millones de euros para el acondicionamiento de caminos y pistas, con lo que se pretende mejorar las conexiones y garantizar la seguridad a toda la provincia, haciendo hincapié en que “para nosotros es fundamental y prioritario reforzar la seguridad de los castellonenses y mejorar las comunicaciones, porque con ello fomentamos el desarrollo económico y progreso de nuestra tierra”.

Esta mejora de más de 1.200 kilómetros de caminos rurales busca, según explica, favorecer también la actividad de sectores como la agricultura y la ganadería. “Nuestros ganaderos y agricultores son parte del orgullo rural que nos identifica como provincia y es esencial garantizar el acceso a las explotaciones agrícolas o ganaderas para asegurar la actividad y garantizar todos los servicios”, ha subrayado Barrachina.

Intervención tras las lluvias

Por su parte, el diputado de Bomberos, David Vicente, ha destacado la rápida respuesta de la Diputación de Castellón a la hora de reparar los daños causados en las pistas y caminos rurales de la provincia después de las lluvias torrenciales que han azotado la provincia en diferentes ocasiones, dejando totalmente cerrados los caminos y, por lo tanto, impidiendo el acceso a las explotaciones agrarias y también a depósitos de agua necesarios para la población.

“Hemos estado al lado de nuestros vecinos y alcaldes desde el primer momento, escuchando y poniendo los recursos necesarios para hacer frente a los daños, actuando con agilidad, conscientes de los importantes que son estos caminos para nuestros municipios”, ha expresado el diputado provincial, quien ha destacado la agilidad y el trabajo realizado por el Gobierno Provincial para restablecer los desperfectos en los caminos.

De este modo, el responsable del Consorcio Provincial de Bomberos ha indicado que “la Unidad de Maquinaria y Logística ha actuado en todas las comarcas de la geografía provincial, atendiendo tanto caminos agrícolas, como vías de comunicación para conectar viviendas”.

Y, en esta línea, “continuaremos trabajando incansablemente para mejorar la calidad de vida de los castellonenses y asegurar que nuestras infraestructuras estén a la altura de lo que necesitan los vecinos y vecinas de esta tierra”, ha concluido el diputado David Vicente.