La Confederación del Júcar impulsa una obra en Castellón pendiente desde hace 24 años

Una de las críticas más frecuentes contra las administraciones públicas es la falta de celeridad a la hora de impulsar determinadas actuaciones. Hay obras que se realizan con una velocidad aceptable, pero otras parecen eternizarse durante años y años. En este segundo grupo podría colocarse una medida para modernizar las instalaciones de un canal de riego en la provincia. El acuerdo fue firmado a principios de abril, por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y los presidentes de las comunidades de regantes de Castelló y Almassora, José Antonio Cueva y Manuel Claramonte. La obra ya ha sido licitada. Lo más sorprendente es que este proyecto comenzó su andadura en julio de 2001. Por tanto, han pasado 24 años de espera.

Cuantía de la inversión

El presidente de la comunidad de Castelló explica que las obras supondrán «la modificación de menos de 500 metros de trazado», para mejorar el estado de la conducción de agua. El documento del BOE muestra que consiste en un «desvío en el tramo situado aguas abajo del sifón bajo la Rambla de la Viuda y del viaducto de la N340, hasta el puente de la antigua carretera nacional». El coste no parece muy elevado, ya que la inversión es de 1,09 millones de euros.

Desde la CHJ señalan que estas obras fueron declaradas por ley de interés general del Estado con la aprobación, el 5 de julio de 2001 del controvertido Plan Hidrológico Nacional que impulsó el gobierno de José María Aznar. Iba en un apartado de modernización de riegos en la Plana de Castellón.

La confederación hidrográfica añade que unos años después llegó la crisis económica, «con lo que muchas obras y proyectos se paralizaron». A diferencia de otras medidas del plan hidrológico, que fueron desechadas, esta siguió a la espera, por lo que fue incluida dentro de los planes hidrológicos de cuenca, que se elaboran cada seis años. En los planes siguientes se optó por priorizar unas obras sobre otras, hasta que en 2021 se tomó la decisión de retomar la actuación en este canal de riego de Castellón.

Desbloqueo

El desbloqueo llegó en 2021, cuando se autorizó, por parte de la CHJ, la redacción del proyecto. Tras ser incluida en el plan sexenal comprendido entre los años 2022 y 2027, hace unos meses se hizo la firma entre las tres partes implicadas El 25 de junio se cerró el plazo para optar a la licitación. El adjudicatario tendrá un año para completar la actuación.

El acuerdo es una encomienda de gestión, de modo que la construcción se realiza con fondos propios de la confederación, mientras que serán las dos comunidades de regantes las encargadas de asumir la explotación y el mantenimiento de estas obras.

La normativa establece para estas entidades «la obligación del pago de una tarifa de utilización del agua, por un periodo de 25 anualidades, para aquellas obras hidráulicas específicas realizadas íntegramente a cargo del Estado». Además, se contempla una prórroga de cinco años adicionales. José Antonio Cueva menciona con este periodo, «los costes para los regantes serán poco significativos», al tener un plazo tan elevado de amortización.

Mecanización de compuertas

Este proyecto también incluye la modernización de varias instalaciones adicionales. La Casa de les Reixes cuenta con dos compuertas para realizar las derivaciones desde el tramo común del canal aguas arriba hacia los dos canales de riego situados aguas abajo con destino Castelló y Almassora. Actualmente, la casa no cuenta con línea eléctrica, por lo que el accionamiento de las compuertas se realiza de forma manual. Por eso se hará la instalación eléctrica necesaria para mecanizar la apertura de estas compuertas.