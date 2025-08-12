El lleno turístico se le resiste a Castellón para el puente de agosto

Castellón encara esta semana el puente de agosto, un festivo que marca el ecuador del mes de mayor actividad del año para el sector turístico de la provincia y suele suponer, por si mismo, el punto cumbre de la demanda. Las previsiones, aunque por el momento muestran ocupaciones elevadas en los alojamientos, impiden poder hablar de un lleno, al situarse entre el 80 y el 90%, por debajo del año pasado, cuando sí se consiguió vender más de nueve de cada diez plazas, a falta todavía de las reservas de última hora.

La patronal hotelera Hosbec, a partir de las reservas confirmadas a fecha de este lunes, cifra la ocupación en el 80,3% de media en los establecimientos de la provincia del 15 al 17 de agosto.

Más que en Alicante

Castellón queda así por debajo de la media de la Comunitat Valenciana, en el 85,4%, si bien desde la entidad matizan que con las ventas de última hora se podría repuntar entre dos y cinco puntos. El territorio castellonense supera, no obstante, por unas décimas a la provincia de Alicante (80%), pero se sitúa por detrás de Valencia (84,2%). Más en detalle, en Peñíscola en concreto, las plazas vendidas hasta ahora suponen el 81%.

«La ocupación estará algo por debajo de lo inicialmente previsto y no será el puente de máxima actividad del año», valora el vicepresidente de Hosbec en Castellón, Javier Gallego, en línea con lo apuntado en la entrevista publicada por este periódico el domingo, detallando en que «por el momento se han dado mejores ocupaciones en la provincia este pasado fin de semana».

«Consolidar el crecimiento»

El vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí, habla de previsiones «buenas», con ocupaciones que se situarán a final de cuentas entre el 85 y el 90%.

El representante de la patronal turística castellonense sostiene que serán «datos similares al 2024» y defiende que «no crecer respecto al año pasado no es malo». En este sentido, Martí apunta que el objetivo del sector pasa por «consolidar el crecimiento y no tanto seguir creciendo sobre unas cifras ya extraordinarias».