Magic World suma una experiencia gastronómica: estrena el 'Pontiana Lab' de la mano del chef Bosquet o Alberto Ugarte

Magic World ha incorporado un nuevo espacio al Pontiana Thalasso Hotel, el alojamiento cinco estrellas del resort de Orpesa, con la puesta en marcha del Pontiana Lab - Mediterranean Real Food, un aula taller de nutrición y bienestar con la cocina mediterránea en el centro.

El estreno ha contado con invitados de lujo como los chefs Roberto Bosquet, Alberto Ugarte y Vicky de Sheeds&Chía, así como Ferrán Lleixa y Luis Silva, chefs profesionales y miembros del equipo de Gasma-Gastronomy & Culinary Management Campus. También han asistido como invitadas especiales las influencers Elena Benito y Marisa Jara, además de estar presente el vicepresidente de Magic Hotel Group, Javier García.

Luis Silva, Francisco Picardo, Roberto Bosquet, Vicky Calleja, Alberto Ugarte y Ferrán Leixa / MEDITERRÁNEO

"Herramienta de salud preventiva"

“Con Pontiana Mediterranean Real Food, transformamos la alimentación en una herramienta de salud preventiva y en una experiencia consciente para cada huésped”, señalan desde la dirección del grupo hotelero.

Los participantes en la inauguración elaboraron una selección de aperitivos, que posteriormente fueron degustados por los asistentes al evento. Este acto marcó el inicio de un espacio pensado para que los clientes de Pontiana puedan aprender a cuidarse desde dentro, disfrutando de talleres de cocina saludable, degustación de productos mediterráneos con denominación de origen, introducción a bebidas saludables como el kéfir o charlas sobre nutrición, todo de la mano del chef ejecutivo y la nutricionista del hotel.

Este nuevo proyecto, impulsado por Grupo Fuertes y Magic Hotel Group, refuerza según explican el compromiso con un modelo hotelero sostenible y centrado en el bienestar integral del huésped, alineado con los principios del European Green Deal.