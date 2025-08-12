La ola de calor irá a más en Castellón: el fin de semana se volverán a batir récords de temperatura

El lunes se cumplieron las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y Castellón alcanzó varios récords de temperaturas elevadas. Fue el caso de los 41,3 grados en Figueroles, la cifra más alta del año en la red de medidores de este organismo en la provincia. Además, la noche del domingo al lunes fue la más cálida de la historia en Castelló, con 27,1 grados, desde que hay registros (114 años).

El sofoco fue generalizado en el resto de la provincia. Vilafamés y Segorbe registraron 40,4 grados, mientras que Les Useres tuvo 40,2. Cirat, Jérica, Sorita, Vall d'Alba, Benlloc y Artana superaron los 39 grados.

Todo el territorio castellonense estuvo el lunes en alerta amarilla. El martes se ha reducido ligeramente el calor, pero todavía con un ambiente sofocante. Un ligero alivio que durará hasta el jueves, y que dará paso a un recrudecimiento de esta ola de calor en la provincia.

Nuevo pico cálido

Según informa Aemet a través de sus redes sociales, "el fin de semana se prevé un nuevo pico cálido, aún más intenso que el de lunes. Sábado, domingo y lunes serán, probablemente, los días más cálidos del verano". Los modelos de previsión apuntan a que "la temperatura media del domingo, lunes y martes próximos será récord desde 1950 en cada día correspondiente".

Este martes, Castellón no se encuentra en alerta por calor de Aemet, a diferencia de las provincias contiguas, pero Sanitat pone en aviso a varias localidades por riesgo rojo (alto). En Els Ports: Cinctorres, Forcall, La Mata de Morella, Olocau del Rey, Palanques, Todolella, Villores y Sorita. En el Alt Maestrat: la Torre d'en Besora y Vilar de Canes.

También hay riesgo medio en la Salzadella, Herbers, Morella, Portell de Morella, Vallibona, Benlloc, les Coves de Vinromà, Sant Joan de Moró, la Torre d'en Doménec, Vall d'Alba, Vilafamés, les Alqueries, Betxí, Onda, Vila-Real y la Vilavella.

Riesgo de incendios

Además, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales este martes, 12 de agosto, es extremo en toda la Comunitat Valenciana, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Generalitat.

En el repaso a las estaciones medidoras de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), las temperaturas máximas sobre las 14.00 horas son ligeramente más bajas que las del lunes, pero sin grandes diferencias. Sorita ha alcanzado 37,3 grados, Cirat 36,3, Forcall 36,2, la Todolella 35,8 o Segorbe 35,7.

Pocos municipios por debajo de los 30 grados

Pocas son las localidades que tienen máximas de menos de 30 grados. Es el caso de Almassora, OrpesaBurriana o Ares.