Una piscina de Castellón cierra temporalmente en plena ola de calor

La provincia de Castellón no se libra de las elevadas temperaturas de estos días centrales de agosto. El lunes se batieron algunos récords, como la noche más cálida de la historia en Castelló, o los 41,3 grados registrados en el punto de observación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Atzeneta.

Unas marcas que podrían llegar a batirse el próximo fin de semana, porque la agencia meteorológica avisa de que el calor regresa con toda su intensidad a partir del viernes, en un fenómeno de altas temperaturas que podría llegar a durar hasta el martes 19 de agosto.

Lugares para resguardarse

La población tiene varias alternativas para refrescarse. Una de las más concurridas es la playa, en las localidades costeras, o bien las piscinas en localidades del interior. Un ejemplo de ello es el municipio de Figueroles, que amplía hasta la 1.00 de la madrugada el horario de apertura cuando hay olas de calor. Una actuación que cuenta con una gran aceptación de los vecinos.

Imprevisto

En cambio, hay otros municipios en los que se sufren contratiempos, que obligan a cerrar de manera temporal –y se espera que breve– este recinto. Es el caso de Vilafranca, en Els Ports, que ha tenido que cerrar de manera eventual su piscina de verano, al haberse detectado "una incidencia puntual con los últimos controles rutinarios; con este calor extremo, puede favorecer la presencia de bacterias".

Desde la compañía Esport i Diversió Els Ports, que es la encargada de la gestión, se apunta que la cloración y el mantenimiento diario "se realizan correctamente, y siempre cumpliendo con la normativa vigente", por lo que la situación ocurrida en las fechas más calurosas del año es un imprevisto.

Trabajos para reabrir cuanto antes

Para que se solucione lo más pronto posible, "ya estamos trabajando, junto con el Ayuntamiento, para aplicar las medidas correctivas necesarias", y añaden que nada más vuelva a estar el agua "en óptimas condiciones y 100% segura, se avisará de la reapertura".