Un pueblo de Castellón abre la piscina de noche para aliviar la ola de calor
De esta manera, ejerce de refugio climático ante estos días de altas temperaturas
Castellón es un horno, y hay pocos puntos de la provincia que se libran de ello. Una situación que también se da prácticamente en toda España, ante un aumento de las temperaturas que no solo es intenso, sino que se alarga durante varios días.
Hay municipios castellonenses que alcanzaron los 40 grados el lunes, y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de que el fin de semana habrá un repunte, de modo que se volverán a batir récords de calor entre el sábado y el lunes siguiente.
Solución refrescante
Para aliviar los efectos entre los vecinos, hay municipios que aplican soluciones imaginativas. Uno de ellos es Figueroles, que abre la piscina municipal cada vez que hay una ola de calor decretada.
Con esta iniciativa implantada, las instalaciones permanecen abiertas de forma extra, entre las 21.00 horas y la 1.00 de la madrugada. Una medida que, detallan los vecinos, siempre tiene mucha aceptación, y que abre un refugio climático para pasar mejor unas temperaturas que no solo son sofocantes de día, sino que son muy altas también por la noche, lo que impide conciliar el sueño con normalidad. Después de un chapuzón, es más fácil dormir.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crisis de una veterana industria de Castellón: comienza la fase de liquidación
- Castellón apunta a salvarse de la ola de calor por un motivo específico
- Aviso rojo por calor extremo el sábado en 19 pueblos de Castellón
- Tras el cierre de Benetton: Inditex planea traer sus nuevos modelos de tiendas al centro comercial Salera de Castellón
- Las gasolineras ‘fantasma’ se extienden por Castellón
- El Gobierno concede 800.000 euros a una empresa de Castellón y generará nuevos empleos
- Muere Vicente Usó, un empresario vinculado a la citricultura y la cerámica de Castellón
- Alerta de Aemet ante lo que se viene en Castellón: 'Los días más cálidos del verano