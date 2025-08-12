Un vecino de Castellón exadicto al juego se libra de una deuda de 11.700 euros y mantiene su casa

Un vecino de Castellón ha conseguido cancelar más de 11.700 euros de deuda acumulada y mantener su vivienda habitual tras años de lucha contra una adicción al juego y acogerse a la ley de la Segunda Oportunidad.

Así lo recoge una resolución, dictada recientemente por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Castelló, que exime al varón del pago y la permite conservar su residencia, valorada en 85.000 euros, cuya hipoteca de 48.000 euros continúa pagando de forma puntual.

La decisión se enmarca dentro del mecanismo legal que permite a particulares liberarse de deudas cuando no pueden hacerles frente y cumplen determinados requisitos. El origen de la deuda, como explican desde la asociación Ayuda al Endeudamiento, se encuentra en una grave adicción a los juegos de azar que el solicitante arrastraba desde hacía años.

Acudió a préstamos bancarios para jugar

Según detallan, el afectado, para intentar sostener su día a día y, al mismo tiempo alimentar su adicción, acudió a distintos préstamos bancarios con la esperanza de que una futura ganancia le permitiría saldar sus obligaciones. Sin embargo, la situación se agravó progresivamente hasta resultar insostenible.

“Llegó un momento en el que ni siquiera podía cubrir sus necesidades más básicas”, apuntan desde la entidad, que ha acompañado legalmente al solicitante durante todo el procedimiento judicial. La acumulación de deudas, sumada a una situación de aislamiento personal y vulnerabilidad emocional, terminó por desencadenar una grave crisis económica y vital.

Consciente del problema y tras iniciar un proceso de cambio personal, el afectado decidió poner fin a su adicción y acogerse a la ley de Segunda Oportunidad para poder empezar de nuevo. Gracias a esta legislación, ha podido reestructurar su economía, conservar su casa y liberarse de una deuda que le impedía reconstruir su vida.

"Es posible salir"

“El caso de Castellón es especialmente significativo porque demuestra que es posible salir del sobreendeudamiento incluso en situaciones complejas como la ludopatía, siempre que haya voluntad de cambio y colaboración con la justicia”, señala José Domínguez, letrado de la asociación, quien añade que "la ley no está hecha para premiar la irresponsabilidad, sino para ayudar a quienes se enfrentan con honestidad a las consecuencias de sus errores y buscan una segunda oportunidad real”.

“La Ley de Segunda Oportunidad está funcionando”, sentencia Domínguez, concluyendo que "no se trata de un privilegio, sino de una herramienta legal, justa y necesaria para quienes atraviesan circunstancias excepcionales. El sobreendeudamiento honesto no debe ser una condena de por vida”. De hecho, la entidad, en lo que va de año, ha logrado ya seis exoneraciones en la provincia.