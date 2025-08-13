Los accidentes laborales se disparan en Castellón: ocho muertos en seis meses
Los siniestros en el trabajo repuntan un 3% en global durante el primer semestre en la provincia mientras que los casos con fallecidos crecen un 60%
Un joven de 30 años en Vilafamés en febrero o un hombre de 50 años en Xilxes en mayo son dos de las ocho víctimas mortales en accidentes laborales que acumula Castellón en un negro primer semestre del 2025.
La siniestralidad en los puestos de trabajo se ha disparado en la provincia en lo que va de año, pues se registran más sucesos y, en especial, más fallecidos. Así lo revelan los datos de la estadística que publicó recientemente el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Castellón, en detalle, contabiliza entre enero y junio un total de 4.392 siniestros de diferente tipo, un 3,14% más en comparación con el mismo periodo del 2024.
Según gravedad
Si se miran con lupa los datos, el estudio concreta la gravedad y el lugar del accidente. La gran mayoría de los siniestros, como resulta habitual, son leves, con un total de 4.366 en lo que va de año, un 3,14% más respecto al ejercicio anterior. Los considerados graves, por su parte, retroceden un 10%, al quedar en 18 frente a los 20 del primer semestre del 2024.
En cambio, los sucesos que se cobraron la vida de algún trabajador, pasan de cinco a ocho, un 60% más. De ellos, siete tuvieron lugar durante la jornada laboral, es decir, en el puesto de trabajo, mientras que uno fue in itinere, de camino al centro laboral.
En global, independientemente de la gravedad, se contabilizan 450 accidentes in itinere, un 2,38% menos que el año anterior. El crecimiento, por tanto, se concentra en los ocurridos dentro de la jornada laboral, que pasan de 3.797 a 3.942, un 3,81% más.
Nuevas medidas
Ya el pasado 1 de mayo, coincidiendo con el Día del Trabajador, las principales organizaciones sindicales de la provincia advirtieron del preocupante repunte de los accidentes de trabajo en la provincia y reclamaron medidas para reducir la siniestralidad. Entonces, tanto desde CCOO como de UGT, instaron a implementar nuevas medidas y llevar a cabo una buena política en materia de prevención, así como renovar la normativa vigente, que data del 1996.
El repunte de los accidentes laborales mortales, sin embargo, no resulta exclusivo de la provincia de Castellón y se produce en otros territorios españoles. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, por ejemplo, se contabilizan 31.142 siniestros en el primer semestre, un 0,27% menos que el año anterior, aunque las incidencias con víctima mortal se disparan un 19%. En concreto, los fallecidos en el ámbito laboral pasan de 37 a un total de 44 en la autonomía.
Mientras, con los datos a nivel nacional, los únicos disponibles en este sentido, se muestra que los servicios y la industria son los sectores que más siniestralidad registran. Asimismo, también se especifica que los lugares de producción, como las fábricas, o las zonas de almacenamiento resultan los que más riesgo presentan de registrar un accidente laboral.
El Fogasa desembolsa 3,5 millones en la provincia
El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) protege a los trabajadores para que puedan percibir sus salarios o indemnizaciones cuando una empresa quiebra o baja la persiana de forma repentina sin cumplir con sus obligaciones. El Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último balance publicado hace unos día, muestra que hasta julio este organismo ha desembolsado 3,5 millones de euros en la provincia.
La institución, en detalle, contabiliza 396 expedientes en el territorio castellonense durante los siete primeros meses del año, los cuales implican a 159 empresas y afectan a un total de 421 trabajadores. El desglose de los abonos realizados por el Fogasa recoge 1.231.069,29 euros vinculados a salarios pendientes y 2.320.560,25 euros correspondientes a indemnizaciones.
El tiempo medio de resolución de los expedientes por parte del organismo está fijado en 14,93 días en Castellón, mientras que solo durante el mes de julio se presentaron 84 solicitudes ante el Fogasa.
En el conjunto de la Comunitat Valenciana existen 3.906 expedientes por los que se ha abonado en prestaciones 35.810.606,74 euros, de los que 11.451.655,32 euros corresponden a salarios y otros 24.358.951,42 euros a indemnizaciones. Los distintos procedimientos activados en la autonomía están asociados a 1.342 y afectan a un total de 4.219 trabajadores.
