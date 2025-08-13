Los accidentes laborales se disparan en Castellón: ocho muertos en seis meses

Un joven de 30 años en Vilafamés en febrero o un hombre de 50 años en Xilxes en mayo son dos de las ocho víctimas mortales en accidentes laborales que acumula Castellón en un negro primer semestre del 2025.

La siniestralidad en los puestos de trabajo se ha disparado en la provincia en lo que va de año, pues se registran más sucesos y, en especial, más fallecidos. Así lo revelan los datos de la estadística que publicó recientemente el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Castellón, en detalle, contabiliza entre enero y junio un total de 4.392 siniestros de diferente tipo, un 3,14% más en comparación con el mismo periodo del 2024.

Según gravedad

Si se miran con lupa los datos, el estudio concreta la gravedad y el lugar del accidente. La gran mayoría de los siniestros, como resulta habitual, son leves, con un total de 4.366 en lo que va de año, un 3,14% más respecto al ejercicio anterior. Los considerados graves, por su parte, retroceden un 10%, al quedar en 18 frente a los 20 del primer semestre del 2024.

En cambio, los sucesos que se cobraron la vida de algún trabajador, pasan de cinco a ocho, un 60% más. De ellos, siete tuvieron lugar durante la jornada laboral, es decir, en el puesto de trabajo, mientras que uno fue in itinere, de camino al centro laboral.

Accidentes laborales en Castellón / MEDITERRÁNEO

En global, independientemente de la gravedad, se contabilizan 450 accidentes in itinere, un 2,38% menos que el año anterior. El crecimiento, por tanto, se concentra en los ocurridos dentro de la jornada laboral, que pasan de 3.797 a 3.942, un 3,81% más.

Nuevas medidas

Ya el pasado 1 de mayo, coincidiendo con el Día del Trabajador, las principales organizaciones sindicales de la provincia advirtieron del preocupante repunte de los accidentes de trabajo en la provincia y reclamaron medidas para reducir la siniestralidad. Entonces, tanto desde CCOO como de UGT, instaron a implementar nuevas medidas y llevar a cabo una buena política en materia de prevención, así como renovar la normativa vigente, que data del 1996.

El repunte de los accidentes laborales mortales, sin embargo, no resulta exclusivo de la provincia de Castellón y se produce en otros territorios españoles. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, por ejemplo, se contabilizan 31.142 siniestros en el primer semestre, un 0,27% menos que el año anterior, aunque las incidencias con víctima mortal se disparan un 19%. En concreto, los fallecidos en el ámbito laboral pasan de 37 a un total de 44 en la autonomía.

Mientras, con los datos a nivel nacional, los únicos disponibles en este sentido, se muestra que los servicios y la industria son los sectores que más siniestralidad registran. Asimismo, también se especifica que los lugares de producción, como las fábricas, o las zonas de almacenamiento resultan los que más riesgo presentan de registrar un accidente laboral.