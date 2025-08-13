Castellón echa el cierre (o no) por vacaciones

Agosto avanza y conforme se acerca el puente del día 15 sumerge más y más a parte de la provincia de Castellón en el tradicional letargo estival que cubre escaparates y persianas con un lema común: cerrado por vacaciones. Las ciudades castellonenses de mayor tamaño, como son Castelló o Vila-real, son las que más evidencian ese parón que se puede percibir solo con poner un pie en las calles más céntricas.

«Cerrado por vacaciones, volvemos la semana del 18 de agosto con nueva colección», avisa a su clientela la boutique Flores de abril de la calle Enmedio. También algunos puestos de la despensa de Castelló se toman unos días para reponer fuerzas, como advierte a sus clientes la tienda del Mercat Central Frutas Cris y Jordi.

Resulta fácil encontrar estos días carteles con el lema "cerrados por vacaciones". / GABRIEL UTIEL

"Una necesidad"

Carlos Soriano, que lleva toda su vida laboral dedicado a la barbería y cuenta con un establecimiento en Nules, considera «una necesidad» cerrar por vacaciones, aunque solo sean dos semanas, como será su caso. Asegura que antes, en referencia al concepto clásico de autónomo, «se entendían las cosas de otra manera y parecía que no se podía cerrar porque dejabas a los clientes sin servicio y perdías dinero», pero defiende que no es una manera saludable de ganarse la vida, «ni física ni mental».

Dice que «la gran mayoría de clientes lo entienden, que te hace falta descansar, como a todo el mundo». En cuanto a la pérdida de ingresos, reconoce que puede ser un inconveniente, «sobre todo si la agenda después de las vacaciones estuviera vacía», por la incertidumbre que le generaría la preocupación de cómo iba a reactivar la actividad, pero «por suerte, no es mi caso, y mis clientes, como sabían con tiempo cuando voy cerrar, ya tienen reservada su cita para después de vacaciones».

Carlos Soriano, en su establecimiento de Nules / M. MIRA

Soriano incide en que ser autónomo no puede ser sinónimo de menos calidad de vida, debería ser más bien lo contrario, «porque eres capaz de decidir por ti y organizar tu vida, y descansar, dedicarle tiempo a tu familia y a ti mismo, es algo muy importante».

Chelo Botías lleva 30 años al frente de su papelería y librería Multicopias, en la avenida Jaume I de la Vall d’Uixó, y desde el principio, sus vacaciones estivales se han limitado a una semana en el mes de agosto. Explica que buena parte de su negocio está vinculado con la actividad de los centros educativos, está a escasos metros de dos de los tres IES de la ciudad.

Señala que, por esa razón, «el 1 de septiembre tengo que tenerlo todo preparado, los cuadernillos y los lotes de libros». Los proveedores empiezan ya a enviarle el material, por lo que su rutina, tras tres décadas dedicándose a lo mismo, es la de cerrar a estas alturas del mes las puertas, «este año hasta el día 18». Un descanso con trampa, porque reconoce que dedica las mañanas a limpiar y ordenar el establecimiento y organizarse bien, aunque lo hace bien programado, para que durante la próxima semana pueda disponer de tanto tiempo como sea posible para lo que es una prioridad para ella, «disfrutar de los míos». Tiene dos hijos, ambos viven fuera, y estos días se reunirán en la Vall.

Chelo Botías está al frente de la papelería Multicopias de la Vall d'Uixó. / M. MIRA

Sobre cómo se lleva tantos años con tan poco descanso mientras la mayoría de la gente disfruta de vacaciones más prolongadas, asegura que «cuando tenía treinta años menos, me daba igual. Ahora, con treinta años más, sí que lo valoro, echo más de menos tener más tiempo para vivirlo con mi gente».

Con todo, afirma sentirse una afortunada «porque tengo mucha clientela y muy fiel», que conoce sus rutinas en ese sentido y se adapta a ellas, como por ejemplo, su costumbre de «aprovechar todos los puentes y cerrar en todos». Y es que, tras las cuentas, el modelo escogido para el descanso difiere mucho según cada caso. «Al final la decisión depende de cada uno. Somos un sector muy heterogéneo, por lo que hay quien se coge una semana, quien cierra 15 días, quien baja la persiana solo por las tardes o quien se coge todo el mes», valora la secretaria general de la agrupación comercial Confecomerç Castellón y secretaria de Ucovi, Tere Esteve, quien señala que «cada uno se adapta a su clientela, aunque la semana del 15 de agosto suele ser la que más gente coge las vacaciones».

Fórmulas imaginativas

Basta dar una vuelta por las principales arterias comerciales de las localidades castellonenses para encontrar otras fórmulas más imaginativas que no implican el cierre. «Cerramos los sábados por la tarde en agosto. No abrimos los fines de semana. Cerramos por las tardes», son algunas de las advertencias que dan cuenta de las adaptaciones de los horarios comerciales ante el descenso de la actividad este mes.

«También hay quien no se coge vacaciones», matiza Esteve, señalando que «a veces para los pequeños comerciantes resulta difícil conciliar». Una situación que, como ya recogió este diario, está bien presente entre el colectivo de autónomos de la provincia, donde más de 12.200 no pueden tomarse este descanso estival, principalmente por motivos económicos.

También en Vila-real algunos comercios bajan la persiana estos días. / GABRIEL UTIEL

El ya afianzado letargo estival obliga también a que quienes permanecen abiertos lo anuncien a sus clientes. «No cerramos por vacaciones», reza un cartel a las puertas de la administración de loterías número 6 de Castelló, en la avenida Rey don Jaime, donde optan solo por adaptar el horario.

La actividad turística lleva a que la situación sea completamente opuesta en otras poblaciones castellonenses. «En Castelló y Vila-real ahora baja mucho la actividad, pero en cambio en Peñíscola, Benicàssim o zonas de montaña del interior tienen ahora la campaña más fuerte de todo el año», traslada la representante de Confecomerç. Como muestra, algunos establecimientos de la capital, como el Mejillón, cuentan con un local en Benicàssim donde trasladan su actividad en verano.