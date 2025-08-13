Citricultores de la Plana Baixa denuncian el retraso de las peritaciones por la granizada del 12 de julio

Un mes después de la granizada que barrió varios municipios de la Plana Baixa dejando graves afecciones en las fincas citrícolas, la Asociación Independiente de Agricultores de Nules (IAIN) denuncia «los retrasos en la valoración de los daños ocasionados», lo que está generando una «creciente frustración» entre los afectados.

Afirma que «Agroseguro solo ha realizado la tasación de la fruta caída al suelo y ha dejado pendiente la evaluación la dañada que permanece en el árbol», lo que, a estas alturas, genera «incertidumbre sobre el alcance de las pérdidas».

Desde AIAN lamentan «falta de claridad y unificación de criterios a la hora de dejar los testigos en las parcelas afectadas», y que los citricultores que se han puesto en contacto con la asociación aseguran que «dependiendo del perito asignado, reciben instrucciones diferentes sobre qué cantidad de fruta dañada deben dejar sin retirar para la tasación». La consecuencia es que «muchos no saben con certeza cómo proceder para no verse perjudicados en su derecho a indemnización».

Aseguran que «los retrasos podrían agravar las pérdidas» ante la proximidad de la campaña de recogida de las variedades más tempranas.

Por todo ello, exigen «mayor rapidez y transparencia en el proceso», además de «un protocolo unificado para la conservación de testigos, que evite arbitrariedades».